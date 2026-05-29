Ключевые моменты:

Потребитель имеет право требовать акт сверки и проверять правильность всех начислений за коммунальные услуги.

Долги предыдущих владельцев квартиры или ошибочные начисления можно оспорить документально.

Если задолженность подтверждена, стоит заключить договор реструктуризации — это поможет избежать судебного иска и остановить начисление пени.

Даже в случае судебного разбирательства человек имеет право самостоятельно защищать свои интересы, предоставлять квитанции, требовать перерасчет и заявлять о сроке исковой давности.

Введение

Вопрос долгов за жилищно-коммунальные услуги в Украине все чаще становится причиной судебных споров. Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает, что потребители должны оплачивать полученные услуги ежемесячно. Но при этом люди имеют право проверять правильность начислений и оспаривать ошибки коммунальных предприятий.

Юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью», объясняет: даже если человек не заключал письменный договор, но фактически пользовался услугами, это не освобождает его от оплаты. Такая позиция подтверждена постановлением Верховного Суда по делу №638/11034/15-ц.

В то же время во многих случаях долги могут содержать ошибки, устаревшие начисления или даже чужую задолженность. Именно поэтому перед любыми выплатами или судебными процессами важно провести проверку.

Как проверить долг и не переплатить

Первый шаг — обратиться к поставщику услуг и попросить провести сверку расчетов. Это поможет понять, как именно формировался долг.

Довольно часто возникают ситуации, когда:

платежи не были зачислены из-за банковских ошибок;

начисления проводились по нормативам, хотя в квартире установлены счетчики;

новому владельцу квартиры ошибочно начислили долги предыдущих хозяев.

Для сверки желательно подготовить:

паспорт и идентификационный код;

документы на право собственности;

квитанции об оплате как минимум за последние три года;

акты поверки счетчиков;

предыдущие акты сверки, если они были.

Юрист советует обязательно просить детализированную распечатку задолженности по месяцам: с начислениями, оплатами, пеней и корректировками.

После проверки человек должен получить акт сверки взаиморасчетов. Если в документе есть суммы, с которыми он не согласен, подписывать его без замечаний не стоит.

В таком случае рядом с подписью нужно указать, что потребитель не согласен с частью начислений из-за ошибки или истечения срока исковой давности.

Если договора нет, но услугами пользовались

Многие считают, что без письменного договора коммунальные службы не могут требовать оплату. Но это не так.

По словам Виктории Гусаковой, судебная практика показывает: если человек фактически пользовался водой, отоплением или другими услугами, он обязан за них платить даже без отдельного договора.

Именно такую позицию высказал Верховный Суд в своем постановлении от 10 декабря 2018 года.

Реструктуризация — способ избежать суда

Если долг подтвержден, но сразу погасить всю сумму невозможно, юрист советует заключить договор реструктуризации.

Это позволяет:

разделить выплаты на части;

избежать судебного иска;

остановить начисление пени;

сохранить право на субсидию.

Для заключения такого договора могут понадобиться:

справка о доходах;

документы из центра занятости;

справка о составе семьи.

При этом важно не только выплачивать реструктуризированный долг, но и регулярно оплачивать текущие счета.

Что делать, если дело уже передали в суд

Юрист подчеркивает: главная ошибка — игнорировать судебные документы.

Даже без адвоката человек имеет право:

предоставлять квитанции и другие доказательства;

требовать перерасчет;

обжаловать судебные приказы;

заявлять об истечении срока исковой давности, если долгу более трех лет.

Отдельная проблема касается пожилых людей, в квартирах которых зарегистрированы дети или внуки, но фактически не проживают. Из-за этого коммунальные службы могут начислять оплату на всех прописанных жильцов.

В такой ситуации можно получить справку о фактическом проживании лиц и требовать перерасчет услуг, которые зависят от количества жильцов.

Вывод

Специалист советует хранить квитанции, документы на право собственности и акты поверки счетчиков как минимум три года. Именно эти документы чаще всего становятся главным доказательством в спорах с коммунальными службами.

Акт сверки помогает выявить ошибки и незаконные начисления, а реструктуризация позволяет избежать суда и постепенно погасить долг без дополнительного давления.

