Ключевые моменты:

В соцсетях распространяют недостоверную информацию о тарифе 150 грн

«Инфоксводоканал» пока только рассчитывает экономически обоснованный тариф

Окончательное решение примет орган местного самоуправления

Почему в Одессе заговорили о воде по 150 гривен

В социальных сетях и телеграм-каналах активно распространяется информация о якобы будущем повышении тарифа на воду в Одессе до 150 гривен за кубометр. Авторы публикаций утверждают, что «Инфоксводоканал» уже проводит расчеты нового тарифа, который впоследствии должны рассмотреть органы местного самоуправления.

Основанием для таких предположений называют волну повышения тарифов на водоснабжение в разных регионах Украины. Так, в Виннице стоимость услуг за последний месяц выросла более чем в два раза (с 1 апреля она составляет 81,01 грн за кубометр). После последних пересмотров одним из самых высоких тарифов среди областных центров остается Ужгород, где за водоснабжение и водоотведение платят почти 92 гривны за кубометр. В то же время в Умани тариф уже достиг 158 гривен, что стало поводом для предположений, будто Одесса также может приблизиться к такому уровню.

Новые тарифы на воду: комментарий «Инфоксводоканала»

Впрочем, в пресс-службе «Инфоксводоканала» в эксклюзивном комментарии «Одесской жизни» подчеркнули, что информация о тарифе 150 гривен за кубометр не соответствует действительности.

На предприятии подтвердили, что из-за роста ряда составляющих затрат действительно проводят расчет экономически обоснованного тарифа. После завершения этой работы материалы будут переданы на рассмотрение органа местного самоуправления.

Вместе с тем говорить о конкретном размере нового тарифа пока преждевременно. В «Инфоксводоканале» отметили, что окончательных расчетов еще нет, хотя и не скрывают: из-за подорожания электроэнергии, реагентов, топлива и других составляющих действующий тариф нуждается в пересмотре.

Таким образом, информация о якобы уже определенном тарифе в размере 150 гривен за кубометр является недостоверной. Пока речь идет лишь о подготовке экономических расчетов, а никакого решения относительно новой стоимости водоснабжения для одесситов еще не принято.