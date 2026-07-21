Ключевые моменты:

Одесситы, чьё жильё повреждено или разрушено в результате войны, могут прекратить начисление коммунальных платежей.

Автоматически начисления не отменяются — необходимо пройти установленную законом процедуру.

Если после оформления документов платежки продолжают приходить, собственники могут обжаловать такие действия.

Профильный комитет Верховной Рады обещает контролировать соблюдение законодательства.

Дома нет, а коммунальные платежи начисляют

Владельцы квартир и домов в Одессе, повреждённых или разрушенных в результате войны, могут добиться прекращения начисления платы за коммунальные услуги.

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, плата за электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги не должна начисляться за жильё, которое было повреждено или полностью разрушено вследствие российских обстрелов и фактически непригодно для проживания. Однако автоматически начисления не прекращаются — собственник должен самостоятельно пройти предусмотренную законодательством процедуру.

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления или военную администрацию с заявлением о фиксации факта непроживания в повреждённом или разрушенном доме либо квартире. После обследования следует получить официальный акт, подтверждающий, что жильё непригодно для проживания или в нём никто не проживает.

Затем владелец должен подать заявление вместе с копией этого акта предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, в частности поставщикам электроэнергии, природного газа, теплоснабжения, водоснабжения и других услуг. Именно этот документ является основанием для прекращения начисления платежей.

Если после подачи всех необходимых документов коммунальные предприятия продолжат выставлять счета или откажутся прекратить начисления, собственники жилья имеют право обжаловать такие действия.

Сергей Нагорняк отметил, что профильный комитет Верховной Рады будет контролировать соблюдение законодательства в случаях, если на местах его будут применять ненадлежащим образом.

Специалисты также подчёркивают, что официальное оформление факта непроживания позволяет не только избежать накопления задолженности за коммунальные услуги, но и документально подтвердить состояние повреждённого жилья. Поэтому одесситам, чьи дома или квартиры пострадали в результате войны, рекомендуют не откладывать обращение в органы местного самоуправления и к поставщикам коммунальных услуг.

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