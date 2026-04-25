Вячеслав Кравцов, одесский баскетболист, станет героем 15-го сезона «Холостяка» на СТБ.

Кравцов 38-летний центровой сборной Украины, мастер спорта, разведен.

Предыдущий сезон вел Тарас Цымбалюк, который разочарованный сценарием шоу.

Новый «Холостяк» из Одессы

Стало известно, что украинский баскетболист Вячеслав Кравцов из Одессы станет главным героем 15 сезона романтического шоу «Холостяк» на канале СТБ. А премьера популярного шоу запланирована на осень 2026 года.

На официальной странице проекта в Instagram открыли занавес кто будет следующим главным героем и приглашали девушек заполнять анкету для участия.

Вячеслав Кравцов – 38-летний центровой сборной Украины по баскетболу, мастер спорта Украины международного класса. Родом из Одессы он выступал за команды НБА («Детройт Пистонс», «Финикс Санз»), а также московский ЦСКА в 2015 году. В 2019-м женился на модели Елины Руденко, а в 2021-м у них родилась дочь. Вскоре пара развелась.

К слову, предыдущий 14-й сезон «Холостяка» вел актор Тарас Цымбалюк. После шоу он признался, что его ожидания не оправдались из-за сценарных ограничений и брака воли.

Напомним, это не первый спортсмен в шоу. В прошлых сезонах холостяком был Сергей Мельник из «Черноморца».

