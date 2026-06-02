Ключевые моменты:

Марта Костюк победила Элину Светолину в историческом украинском четвертьфинале Ролан Гаррос.

Одесситка Элина Свитолина во второй раз не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер турнира в Париже.

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Grand Slam и стала первой украинкой на этой стадии Ролан Гаррос.

Свитолина была в двух шагах от мечты

На открытом чемпионате Франции по теннису состоялся исторический для Украины четвертьфинал, в котором встретились две сильнейшие украинские теннисистки – одесситка Элина Свитолина и Марта Костюк. Добавим, что поединок длился 1:51 и завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:2 в пользу Марты.

Первый сет лучше начала Костюк, сумевшая захватить инициативу и удержать преимущество, несмотря на попытки Светолиной вернуться в игру. Одесситка сделала обратный брейк при счете 2:4, но решающие гейма остались за соперницей — 6:3.

Во второй партии Свитолина продемонстрировала свой опыт и умение изменять ход матча. Она агрессивно действовала на приеме и заставляла Костюк ошибаться, уверенно выиграв сет со счетом 6:2.

Следует отметить, что судьба путевки в полуфинал решалась в третьей партии. На старте теннисистки обменялись серией брейков, однако в решающий момент Костюк смогла прибавить в скорости и точности. При счете 3:2 она полностью перехватила контроль над игрой и завершила матч тремя выигранными геймами подряд — 6:2.

В целом, по статистике матча Костюк выполнила четыре эйса, допустила три двойных ошибок и реализовала шесть брейков. Свитолина подач навылет не выполняла, также имела три двойных ошибки и совершила пять брейков.

Таким образом, Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam и стала первой украинской теннисисткой, доставшейся этой стадии на Ролан Гаррос. Ее победная серия уже насчитывает 17 матчей.

Для Элины Светолиной, которая является одной из самых успешных украинских теннисисток в истории, этот четвертьфинал стал шестым на парижском мейджоре. Впрочем, преодолеть стадию 1/4 финала французского турнира ей пока не удавалось.

После матча Костюк поблагодарила Светолиний за ее вклад в развитие украинского тенниса и отметила важность поддержки Украины и молодых спортсменов.

В полуфинале Ролан Гаррос Марта Костюк встретится с восьмой ракеткой турнира Миррой Андреевой.