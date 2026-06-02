Женский клуб «Мрія-2006» из Ананьева входит в ТОП-5 команд мира по пляжному футболу

В Савранской громаде ветераны войны развивают спортивное движение и планируют турнир памяти погибших защитников

В Любашевке почти 200 спортсменов соревновались на турнире по грэпплингу и панкратиону

Шахматный турнир памяти Михаила Зинаря объединил ветеранов спорта, журналистов и школьников

Спорт в громадах севера Одесчины сегодня выполняет значительно больше, чем просто оздоровительную функцию. Он становится способом поддержки ветеранов, мотивацией для детей и пространством единства во время войны.

Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал в громадах Ананьевщины, Савранщины и Любашевщины, пообщался с тренерами, ветеранами, спортсменами и организаторами турниров. Именно здесь сегодня вырастают чемпионки мира по пляжному футболу, ветераны после фронта возвращаются к активной жизни через спорт, а сельские турниры собирают сотни участников и зрителей.

Грации из Ананьева — в пятёрке лучших в мире

ФК «Мрія-2006» — известный украинский женский футзальный и пляжный футбольный клуб из Ананьева — отметил 20-летие.

В мировом рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) команда занимает 9-е место, тогда как мужская сборная — лишь 20-е.

Девичья футбольная команда, созданная тренером местного спортивного лицея Олегом Климчуком при поддержке мецената Владимира Мунтяна, начав путь с любительских соревнований, дошла до всеукраинского и мирового признания.

В начале июня «Мрія-2006» будет представлять Украину на Кубке европейских чемпионов (Euro Winners Cup 2026) по пляжному футболу, который состоится в португальском городе Назаре с участием 24 европейских команд.

«Грации кожаного мяча» Одесчины входят в ТОП-5 клубных команд мира по пляжному футболу.

— Надеюсь, что мои девочки повторят своё достижение, как это произошло в сентябре 2020 года, когда впервые в истории украинские футболистки завоевали этот престижный европейский трофей, — отметил тренер Олег Климчук. — А уже в 2023-м «Мрія-2006» стала чемпионкой мира. Правда, в Италии на Суперфинале Евролиги-2025 мы заняли пятое место, но скажу, что поражения иногда вдохновляют больше, чем победы.

Юные футболистки соревновались… со своими мамами

На именины «Мрії-2006» на ананьевском стадионе устроили межобластной турнир по футболу среди 13 девичьих команд Одесской, Черкасской и Николаевской областей. Победу, конечно же, одержали титулованные юбилярши.

Особенно зрелищными стали соревнования между юными футболистками и их мамами. Многие бывшие воспитанницы тренера Климчука, который за 20 лет научил играть в футбол около 800 девочек, привели в его клуб уже своих дочерей. Более 30 игроков «Мрії-2006» имеют звание «Кандидат в мастера спорта Украины».

— Пять футболисток Ананьевского спортивного лицея выступали и выступают за разные молодёжные сборные Украины, а ещё около десятка самых талантливых — за украинские и европейские клубы. Недавно наша София Стешенко, играющая в составе столичной команды ОФКИП «Полесье», завоевала золото чемпионата Украины среди девичьих команд. А нынешние воспитанницы выступают за ЖФК «Пантеры» из Умани. Они играют сердцем — за себя, за Ананьев, за Одесчину и за всю Украину, — рассказал Олег Климчук.

А по выходным побеждают мальчишек!

Частыми гостями в Ананьеве бывают бывшие лицеистки. Однажды в родной город приехали и игроки Национальной сборной Украины, вице-чемпионки Европы по пляжному футболу и футзалу — футболистки клуба «Мрія-2006» Юлия Дехтяр, Анастасия Клипаченко и Алёна Кирильчук. Титулованные спортсменки рассказали о себе, своих достижениях и о том, что им дала родная «Мрія».

Как и 20 лет назад, тренер Климчук обучает девочек технике игры и совершенствует их навыки. Тренировки проходят ежедневно, а по выходным он возит команды на различные соревнования, где девочки всё чаще играют против мальчишеских команд — и побеждают!

Сегодня тренеру помогает проводить занятия старшеклассница спортивного лицея, чемпионка и кандидат в мастера спорта Ольга Дудар. Олег Климчук надеется, что со временем именно Оля станет его преемницей.

«Рэмбо» из Байбузовки собирает ветеранов

Два года назад в Украине была введена государственная программа «Ветеранский спорт» для финансовой поддержки военнослужащих, ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Ежеквартально участники программы могут получать 1500 гривен на занятия спортом в аккредитованных спортивных учреждениях.

Правда, в сельской глубинке потратить эти деньги практически негде: в отличие от городов, тренажёрных залов здесь почти нет. Поэтому ветераны Савранщины стараются самостоятельно и бесплатно организовывать свой спортивный досуг.

Так, мужчины из Саврани, Песчаной, Осичек и Байбузовки, сформировав команды, регулярно проводят футбольные баталии на сельском стадионе, который, кстати, недавно привели в порядок.

Инициатор ветеранского спортивного движения из Байбузовки, боец ВСУ и бывший пленный Владимир Мельничук («Одесская жизнь» рассказывала о воине и о том, что у него недавно родился сын) хочет организовать футбольный турнир в честь погибших земляков. По словам старосты Виктора Шпитько, в прошлом году в селе дважды проводились такие спортивные мероприятия с традиционной ухой после соревнований.

По мнению Владимира Мельничука и Ивана Михайлищука — ветерана войны и бывшего учителя физкультуры Байбузовской школы, — подобные турниры должны проходить на профессиональном уровне при всесторонней поддержке власти. Так, как это организуют, например, в Ананьеве и Любашевке.

Поединки на татами в Любашевке

В начале мая в Любашевке по инициативе главы громады Геннадия Павлова прошёл открытый турнир Любашевской поселковой громады по грэпплингу* и панкратиону*, посвящённый памяти погибших защитников Украины.

На татами за первенство боролись почти 200 спортсменов из Одессы, Кривого Озера и Песчаной. Любашевщину представляла команда ДЮСШ «Ника», которую тренирует Сергей Сопинский.

Накануне соревнований президент областной федерации грэпплинга и панкратиона Лерник Мусаелян передал школе новый ковёр для тренировок.

— На чемпионате Украины по панкратиону, где формировалась национальная сборная Украины для международных стартов, серебро завоевала наша 15-летняя Настя Петриченко, а 16-летний Егор Дорошевский занял третье место, — рассказал тренер Сергей Сопинский. — Всего команда Одесской области из 15 спортсменов завоевала 13 медалей. Право представлять Одесскую область на европейской арене в Ереване получили 13 спортсменов по грэпплингу и 11 — по панкратиону. Среди них и Настя Петриченко.

На жаль, спортсменка из-за травмы не смогла принять участие в турнире. Но её тренер надеется, что у перспективной спортсменки ещё впереди большие достижения.

Стоит вспомнить и финальный этап Детской лиги грэпплинга-2025, который проходил в сентябре прошлого года в спорткомплексе «Олимп» (г. Южное). Тогда любашевцы показали себя настоящими бойцами. В итоге команда Одесской области заняла первое место, Киев стал вторым, а объединённая команда Бессарабии — третьей.

*Грэпплинг (от англ. grapple — захват, борьба) — это спортивное единоборство, сочетающее технику различных видов борьбы (бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы) без использования ударной техники.

*Панкратион — древнегреческое боевое искусство и современный вид спорта, объединяющий элементы борьбы и кулачного боя. Название происходит от греч. pan («всё») и kratos («сила», «мощь»).

Три лучших шахматиста — учитель, журналист и школьник

В Любашевке впервые прошёл шахматный турнир, посвящённый памяти композитора шахматных окончаний Михаила Зинаря, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.

Двадцать любителей шахмат разыгрывали комбинации, чтобы поставить мат королю соперника и одержать победу. Терпения, дисциплины и логического мышления больше всех оказалось у ветерана спорта, учителя физкультуры Любашевского лицея №1 Владимира Янковенко — кстати, ровесника Михаила Зинаря. Именно он и завоевал золотую медаль турнира.

Серебро завоевал журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук, а бронзу — школьник Вадим Строченко.

В номинации «Лучший ветеран 75+» был отмечен 85-летний Виктор Гулеватый.

Организаторы соревнований обещают сделать шахматный турнир имени Михаила Зинаря традиционным.