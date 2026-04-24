Ключевые моменты:
- На рынке появились гигантские помидоры — их в шутку называют «на вырост», и стоят они до 200 грн за килограмм
- Больше всего «кусаются» цены на сезонные продукты: молодая картошка — до 200 грн, клубника — до 300 грн
- Базовые овощи остаются доступнее: картофель, лук, морковь — в пределах 20–40 грн за килограмм
- Мясо и молочные продукты держат стабильный уровень: свинина — до 300 грн, сыр — до 100 грн, яйца — от 55 грн за десяток
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, пообщалась с продавцами и покупателями и узнала актуальные цены. Мы сверили стоимость продуктов с предыдущими обзорами редакции, чтобы показать динамику после Пасхи. Но читателей этой статьи ждут не только цифры. Они найдут в ней одесские диалоги покупателей и продавцов, а также фото с атмосферой легендарного базара.
Это помидоры или уже отдельная жилплощадь?
На Привозе, как всегда, шумно — кто-то торгуется, кто-то дегустирует, кто-то просто гуляет «для настроения».
Мужчина останавливается у прилавка и замирает.
— Та вы шо… — тихо говорит, присматриваясь. — Это помидоры или уже отдельная жилплощадь?
На прилавке лежат такие «экземпляры», что один — как арбуз.
Продавщица, не поднимая глаз:
— Берите, не пожалеете. Сладкие, как первая любовь.
Мужчина осторожно трогает один, будто тот может укусить:
— Я такого еще не видел… Честно говоря, даже боюсь спрашивать, сколько эти гулливеры стоят.
Продавщица улыбается:
— Не бойтесь. Цена не так уж и кусается… в отличие от размера.
Мужчина вздыхает:
— Да я как такое домой принесу, мне скажут, что я не помидоры купил, а опять что-то «на вырост» взял…
А как с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 20-40 грн;
- картофель «молодой» ― 180-200 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-200 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста ― 25-40; «молодая» ― 55-65 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис ― 25-70 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 50-110 грн;
- мандарины ― 35-110 грн;
- клубника ― 180-300 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 55-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора