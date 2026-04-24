Ключевые моменты:

На рынке появились гигантские помидоры — их в шутку называют «на вырост», и стоят они до 200 грн за килограмм

Больше всего «кусаются» цены на сезонные продукты: молодая картошка — до 200 грн, клубника — до 300 грн

Базовые овощи остаются доступнее: картофель, лук, морковь — в пределах 20–40 грн за килограмм

Мясо и молочные продукты держат стабильный уровень: свинина — до 300 грн, сыр — до 100 грн, яйца — от 55 грн за десяток

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, пообщалась с продавцами и покупателями и узнала актуальные цены. Мы сверили стоимость продуктов с предыдущими обзорами редакции, чтобы показать динамику после Пасхи. Но читателей этой статьи ждут не только цифры. Они найдут в ней одесские диалоги покупателей и продавцов, а также фото с атмосферой легендарного базара.

Это помидоры или уже отдельная жилплощадь?

На Привозе, как всегда, шумно — кто-то торгуется, кто-то дегустирует, кто-то просто гуляет «для настроения».

Мужчина останавливается у прилавка и замирает.

— Та вы шо… — тихо говорит, присматриваясь. — Это помидоры или уже отдельная жилплощадь?

На прилавке лежат такие «экземпляры», что один — как арбуз.

Продавщица, не поднимая глаз:

— Берите, не пожалеете. Сладкие, как первая любовь.

Мужчина осторожно трогает один, будто тот может укусить:

— Я такого еще не видел… Честно говоря, даже боюсь спрашивать, сколько эти гулливеры стоят.

Продавщица улыбается:

— Не бойтесь. Цена не так уж и кусается… в отличие от размера.

Мужчина вздыхает:

— Да я как такое домой принесу, мне скажут, что я не помидоры купил, а опять что-то «на вырост» взял…

А как с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 20-40 грн;

картофель «молодой» ― 180-200 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-200 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста ― 25-40; «молодая» ― 55-65 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис ― 25-70 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 50-100 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 50-110 грн;

мандарины ― 35-110 грн;

клубника ― 180-300 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 55-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора