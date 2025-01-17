Идут на расходы ради красоты

Один из оазисов в городе Рени — пятиэтажный дом, жильцы которого объединены в общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) «Комфорт-107». Здесь еще 13 января на клумбах цвели розы всевозможных цветов — белые, желтые, кремовые, красные.

— В нашем дворе очень много цветов, но еще не было такого, чтобы розы радовали бутонами, раскрывшимися в январе, — восторженно говорит Мария Трофименко, член правления ОСМД. — Розы выдерживают температуру минус один-два градуса, а у нас до середины января ниже и не было — поэтому кусты продолжают цвести. Как приятно выйти во двор и увидеть такую красоту! Знаю, что некоторые прохожие специально идут через наш двор, чтобы полюбоваться цветами. Конечно, все это требует и сил, и средств. Жители дома покупали кусты роз и в складчину, и каждый в отдельности. Перед посадкой удобряли лунки качественной землей. За счет ОСМД приобрели длинный шланг и вывели трубы из подвала с двух сторон дома — поливаем клумбы во время летней засухи. Вода для полива цветов оплачивается за счет ОСМД. Мы идем на такие расходы, потому что цветы поднимают настроение. Приятно выйти во двор или просто выглянуть в окно!

Хризантемы впервые увиделись с подснежниками

— Последний букет роз в этом сезоне я срезала 10 января, — рассказывает директор Долинской школы Марианна Черня, — Это невероятно: презентовать кому-то букет роз в январе! Встретили Новый год на кустах еще и мои хризантемы. Если сравнить с прошлыми зимами, нынешняя значительно теплее. Были годы, когда хризантемы даже не успевали зацвести — их убивали морозы. А сейчас, в середине января, еще можно сорвать на букет. Тем временем у меня во дворе на солнечных участках уже зацветают подснежники! Хотя раньше первоцветы радовали нас в феврале-марте. Так что это впервые такое — увиделись осенние хризантемы с весенними подснежниками. Как будто зимы и нет.

По моим наблюдениям, в этом году многие весенние цветы мы увидим раньше, например, уже проклюнулись тюльпаны. И все-таки так хочется увидеть этой зимой снег!

Никому даже шубка не нужна

Изменения климата замечает и заядлая поклонница цветов Валентина Шавловская.

— Раньше были сильные морозы, мы утепляли на зиму гранаты и инжир, а сейчас этого не делаем, никому «шубка» не нужна, — рассказывает Валентина. — Нынешняя зима теплая — у нас уже взошли подснежники, хотя еще не распустились полностью. Появились всходы нарциссов, крокусов, примулы. На приусадебном участке цветет морозник, он всегда первым открывает сезон.