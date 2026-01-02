Ключевые моменты:
- 2 января ожидается буря мощностью 5 баллов (индекс Kp 5), которая продлится до ночи 3 января.
- Возможно ухудшение самочувствия, головные боли.
Магнитные бури в январе 2026: прогноз и уровень опасности
По данным американского Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), геомагнитный фон Земли будет нестабильным в течение первых трех дней января. В пятницу, 2 чнваря, Солнечная активность поднимется до «красного» уровня Kp 5.
В пятницу, 2 января, ситуация может осложниться: ожидается умеренная буря уровней G1 и G2. Специалисты прогнозируют пиковые колебания в ночь на 3 января. В это время индекс Kp может достичь 6 баллов. Для обычных людей это означает риск появления мигреней и необъяснимой усталости, а для техники — вероятность помех в радиосвязи.
Стабилизация геомагнитного фона ожидается только к середине дня 3 января, когда активность Солнца пойдет на спад.
Как пережить магнитную бурю: советы врачей
Магнитная буря — это результат взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли. Когда защита планеты «содрогается», наш организм реагирует на скачки давления.
Чтобы минимизировать негативное влияние, придерживайтесь простых правил:
- Скорректируйте меню: В первые дни января лучше отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи. Пейте больше чистой воды или травяного чая.
- Снизьте нагрузки: Замените интенсивные тренировки прогулками на свежем воздухе.
- Сон и отдых: Постарайтесь выспаться. Контрастный душ утром поможет сосудам адаптироваться к изменениям, а теплая ванна вечером снимет стресс.
- Аптечка рядом: Людям с хроническими заболеваниями (особенно гипертоникам) стоит держать привычные лекарсва под рукой.
