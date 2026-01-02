Ключевые моменты:

2 января ожидается буря мощностью 5 баллов (индекс Kp 5), которая продлится до ночи 3 января.

Возможно ухудшение самочувствия, головные боли.

Магнитные бури в январе 2026: прогноз и уровень опасности

По данным американского Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), геомагнитный фон Земли будет нестабильным в течение первых трех дней января. В пятницу, 2 чнваря, Солнечная активность поднимется до «красного» уровня Kp 5.

В пятницу, 2 января, ситуация может осложниться: ожидается умеренная буря уровней G1 и G2. Специалисты прогнозируют пиковые колебания в ночь на 3 января. В это время индекс Kp может достичь 6 баллов. Для обычных людей это означает риск появления мигреней и необъяснимой усталости, а для техники — вероятность помех в радиосвязи.

Стабилизация геомагнитного фона ожидается только к середине дня 3 января, когда активность Солнца пойдет на спад.

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Магнитная буря — это результат взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли. Когда защита планеты «содрогается», наш организм реагирует на скачки давления.

Чтобы минимизировать негативное влияние, придерживайтесь простых правил:

Скорректируйте меню: В первые дни января лучше отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи. Пейте больше чистой воды или травяного чая.

Снизьте нагрузки: Замените интенсивные тренировки прогулками на свежем воздухе.

Сон и отдых: Постарайтесь выспаться. Контрастный душ утром поможет сосудам адаптироваться к изменениям, а теплая ванна вечером снимет стресс.

Аптечка рядом: Людям с хроническими заболеваниями (особенно гипертоникам) стоит держать привычные лекарсва под рукой.

