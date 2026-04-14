Ключевые моменты:
По информации Военно-Морских Сил ВСУ, этой ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданское судно «LADY MARIS», которое совершало переход в порт города Черноморска для загрузки украинской кукурузой.
«В результате атаки возникло возгорание. Экипаж не пострадал. К месту происшествия оперативно прибыл катер Военно-Морских Сил ВС Украины для оказания помощи», – говорится в сообщении.
На данный момент судно остается на плаву, масштаб повреждений уточняется.
В ВМС подчеркнули, что РФ продолжает создавать угрозы для судоходства в Черном море и подрывать мировую продовольственную безопасность.
«Враг сознательно продолжает атаки по гражданскому судоходству. Поражено гражданское судно под флагом Либерии. Зафиксировано попадание в надстройку судна», — подтвердил факт атаки глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Как сообщалось ранее этой ночью российские дроны массированно атаковали юг Одесской области, нанеся удары по гражданской и портовой инфраструктуре. В частности, противник атаковал торговый порт Измаил.