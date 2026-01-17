Ключевые моменты:

Одесская область получит дополнительное оборудование

Оборудование от Италии: 80 промышленных бойлеров, большая часть для Одесской области.

Одещина среди регионов с наихудшей ситуацией.

Энергосистема Одесщины усиливается

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, на втором заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергосистеме Киева и Киевщины приняли важные решения по усилению энергетической инфраструктуры регионов. В частности, Одесская область вошла в список тех, кто в скором времени получит дополнительное оборудование.

Кипер отметил, что от Италии Украина импортирует около 80 промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт, стоимостью 1,85 млн евро. Значительная часть оборудования пойдет на нужды Одесской области.

Напомним, Шмигаль назвал Одесщину среди регионов с худшей ситуацией. Министр энергетики также подчеркнул, что Украина переживает тяжелую зиму с начала полномасштабного вторжения. Российские силы атакуют энергетические объекты всем доступным арсеналом: баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и модернизированными дронами.