Ключевые моменты:

Кризис в энергетике: хуже всего в Киеве, Киевской и Одесской областях, прифронтовых громадах.

Каждая электростанция повреждена, потеряны тысячи МВт генерации – уникальный вызов миру.

Сотрудничество с партнерами (генераторы, аккумуляторы, ремонты).

Ограничения в Одессе.

Ни одна страна не знала такого вызова

По информации первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля, в стране критическая ситуация с электроснабжением. Наибольшие проблемы сейчас в Киеве, Киевской области, Одесской области и прифронтовых общинах.

Он добавил, что Украина переживает тяжелую зиму с начала полномасштабного вторжения. Российские силы атакуют энергетические объекты всем доступным арсеналом: баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и модернизированными дронами.

К слову, в прошлом году РФ нанесла 612 комбинированных ударов по энергетике, и сейчас интенсивность только усиливается. Шмигаль подчеркнул, что каждая электростанция в Украине получила повреждения от врага. Утрачены тысячи мегаватт генерации. Такого вызова не знала ни одна страна в мире.

Министр энергетики заявил, что Украина активно сотрудничает с партнерами по получению гуманитарной и технической помощи – генераторов, аккумуляторов, оборудования для ремонтов. Также увеличивается импорт электроэнергии из ЕС – максимум до 2,3 ГВт. На проведение работ по защите энергетической инфраструктуры выделили более 50 млрд грн.

Дополнительные ограничения в Одессе, чтобы избежать аварий

Из-за критической ситуации в энергосистеме Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесского городского совета приняла решение о введении дополнительных ограничений.

Предпринимателям и бизнесу рекомендуют сократить потребление электроэнергии как в рабочее, так и в нерабочее время. Следует избегать или минимизировать использование кондиционеров и электрообогревателей. Кроме этого нужно временно выключить наружную рекламу и освещение.

Что касается жителей Одессы, то чиновники советуют не включать одновременно мощные бытовые приборы (электрообогреватели, кондиционеры, бойлеры, электроплиты и т.п.). В пиковые часы по возможности снижать потребление электричества. Выбор энергосберегающих режимов для техники дома.

Одесский городской совет напоминает одесситам о «Пунктах незламності», которые будут работать круглосуточно.

Добавим, Кабмин ослабил ограничения на передвижение по улицам ночью и теперь граждане будут иметь право свободно двигаться, чтобы добраться до «Пунктів незламності».