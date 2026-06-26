Ключевые моменты:

Одесщина вошла в топ-5 регионов Украины по количеству обращений к омбудсману.

В 2025 году подано 8112 обращений, преимущественно по поводу нарушения гражданских, социальных, экономических прав и прав детей.

В области проживает более 227 тысяч внутренне перемещенных лиц, однако комплексной государственной политики поддержки пострадавших от войны до сих пор нет.

Среди основных проблем – сложности с компенсациями за разрушенное имущество и вопросы документов, выданных на временно оккупированных территориях.

В Одесской области работает рабочая группа по поддержке семей военнопленных и пропавших без вести.

Омбудсман подчеркнул, что мобилизация должна происходить только в рамках закона, а количество жалоб на действия ТЦК существенно выросло.

Тревожный рейтинг

Представитель омбудсмана в Одесской области Игорь Мищенко сообщил, что за 2025 год от жителей региона поступило 8112 обращений. Больше всего заявлений касалось защиты гражданских, социальных и экономических прав, а также прав детей.

По его словам, среди всех областей Украины Одесщина заняла пятое место по количеству обращений, уступив только Киеву и нескольким крупным регионам. Мищенко добавил, что такие цифры свидетельствуют о значительном спросе на правозащитную помощь и необходимости усиления работы в этой сфере.

Именно поэтому для реагирования на обращение и контроль за соблюдением прав человека в течение года в области было проведено 330 выездных мониторинговых визитов и еще пять дистанционных проверок. Кроме того, в Одессе открыли Центр защиты прав человека.

В ходе форума Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Одесская область остается одним из регионов, приютивших наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Сейчас в нашем городе проживает более 227 тысяч переселенцев. Правда, Лубинец подчеркнул, что в Украине до сих пор не сформирована комплексная государственная политика по защите граждан, пострадавших от российской агрессии. Среди актуальных проблем омбудсман назвал сложности с получением компенсации за разрушенное имущество и неурегулированность вопросов, связанных с документами, выданными на временно оккупированных территориях.

Тема военных и мобилизации

Вопрос помощи семьям военнопленных и пропавших без вести – еще один важный вопрос. Дмитрий Лубинец сообщил, что в области работает региональная рабочая группа Координационного штаба по обращению с военнопленными, которая поддерживает постоянную связь с семьями украинских защитников.

Что касается мобилизационных мероприятий, то омбудсман подчеркнул, что они должны проводиться исключительно в рамках действующего законодательства, а работники территориальных центров комплектования не могут нарушать права граждан.

Лубинец также отметил, что в соответствии с ежегодным докладом количество обращений, касающихся деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки, существенно увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, в Одессе фиксируют случаи буллинга детей работников ТЦК из-за профессии их родителей. Школьникам якобы цепляли оскорбительные таблички с надписями по поводу ТЦК. Работники выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих семей.

Источник: Суспільне