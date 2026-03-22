Ключевые моменты:

Масштаб ремонта в Одесской области: с февраля восстановлено более 150 тыс. м² дорожного покрытия.

Приоритетная трасса М-05 «Киев-Одесса»: самая проблема после зимы.

Темпы: 17 бригад каждый день, работы стартовали в феврале.

Что происходит на дорогах Одесщины

По информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, с начала февраля в Одесской области восстановили более 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Он добавил, что интенсивные работы продолжаются на трассе М-05 «Киев — Одесса». Ведь эта магистраль играет критическую роль в национальной логистике: трасса обеспечивает доступ в порты, военные перевозки и гуманитарные грузы.

«В этом году восстановление дорог на М-05 — одно из главных направлений. Трасса стала одной из самых проблемных после зимы, но в то же время стратегически важна», — отметил министр.

В общей сложности, на этой дороге планируют обновить более 400 тыс. м² покрытия, из которых уже готово более 50 тыс. м². Параллельно продолжаются работы на других ключевых маршрутах области, ведущих к границам, портам и транспортным хабам.

Добавим, что ремонтные бригады активно работают на трассах М-14, М-15 (в сторону Рени), М-16 (на Кишинев), М-28, М-27, Р-72 и Р-55. На этих участках уже устранили десятки тысяч квадратных метров дефектов.

Кулеба заявил, что ежедневно задействовано около 17 бригад. Кроме того, в этом году работы по всей Украине начались раньше – в феврале, а темпы значительно выросли.

Всего за январь-март по стране отремонтировано 1 млн. м² дорог. К слову, это рекордный показатель за время полномасштабного вторжения.

Напомним, в Одессе стартует масштабный ремонт дорог и тротуаров – город потратит сотни миллионов гривен, чтобы обновить десятки улиц во всех районах. Работы начнутся уже в марте и продлятся до лета, поэтому водителям и пешеходам следует готовиться к временным неудобствам.