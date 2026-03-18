Ключевые моменты:

От центра до спальных районов

В 2026 году в Одессе стартует масштабная программа по обновлению дорог и тротуаров. К слову, город не ограничится ямочным ремонтом, а проведет капитальное обновление десятков улиц во всех районах, на что из бюджета уже выделены сотни миллионов гривен.

Управление дорожного хозяйства Одесской городской общины со ссылкой на Новости.LIVE подтвердило, что финансовая база для ремонта уже сформирована, а приоритетные участки определены.

Следует отметить, что средства распределили между текущими и капитальными работами для максимального покрытия поврежденных зон. По состоянию на 18 марта 2026 года в бюджете предусмотрено 74 294,8 тыс. грн на капитальный ремонт улиц и дорог, а также 250 000 тыс. грн на текущий ремонт. Соответственно, за эти средства планируют восстановить более 156 тысяч кв. м дорожного покрытия. Основные текущие ремонты начнутся в марте и продлятся до июля 2026 года, с акцентом на завершение к летнему сезону, чтобы уменьшить неудобства для транспорта и пешеходов.

Ключевые участки дорог, где будет произведен ремонт

Большие участки обновят на улицах:

Пантелеймоновская (3750 кв. м),

Приморская (3500 и 600 кв. м),

Малая и Большая Арнаутская (по 3000 кв. м каждая),

Балковская (3000 и 1200 кв. м)

проспект Князя Владимира Великого (3000 кв. м).

Люстдорфская дорога (3000 кв. м),

Тираспольское шоссе (3000 кв. м),

Академика Королева (2700 кв. м),

Космонавтов (2600 кв. м)

Фонтанская дорога (2500 кв. м).

В список объектов по 2000 кв. м попали улицы:

Дальницкая,

Краснова,

Николая Боровского,

Святослава Рихтера,

Химически,

проспект Небесной Сотни

Князя Ярослава Мудрого.

Ремонты площадью от 1000 до 1950 кв. м проведут на улицах:

Долгий (1800),

Семена Яхненко (1700),

Балковский (1500),

Старопортофранковский (1500),

Дмитриевской (1500),

Дальническое шоссе (1500),

Житомирской (1200),

Ришельевской (1200),

Киевскому шоссе (1200),

Вашняний (1090)

Балтская дорога (1950).

Меньшие участки (от 200 до 900 кв. м) запланированы на улицах:

Семьи Глодан (800),

Бригадный (500),

Анатолия Бачинского (600),

Одесской общины (800),

Столбовой (800),

Граничной (800),

Львовской (800),

Дачи Ковалевского (800),

Николая Троицкого (500),

Ореховой (500),

Отважных (500),

Кастуся Калиновского (300),

Бориса Деревянко (1200),

Греческой (800),

Скидановский (350),

Скидановском спуске (900),

Михаила Грушевского (300),

Разумовской (300),

Мечникова (200),

Мясоедовской (2000),

Среднефонтанский (650),

Алексея Вадатурского (800),

Михаила Комарова (500),

Польской (500),

Мускатный (500),

Свободы (500),

Наливной (1400),

Одария (1400),

Церковной (1900),

Леонтовича (500),

Канатный (1000),

Нины Пестрой (1000),

Военном спуске (500),

Польском спуске (500)

Ширяевскому переулку (800).

Ремонт тротуаров

Отдельный блок работ касается тротуаров. Больше всего обновят на:

Ризовской (2630 кв. м),

улицы Тараса Кузьмина (2250 кв. м),

Южный (2100 кв. м)

Ицхака Рябина (1680 кв. м).

Также в плане:

Геннадия Афанасьева (1560),

3-й Аэропортовский переулок (1200),

Леси Украинки (1200),

Николаевская дорога (1125),

Семена Палия (1000),

Мачтовая (750),

Решата Ахметова (700),

Владислава Бувалкина (600),

Валерия Лобановского (610),

Атамана Чепиги (500),

Генуэзская (480),

Одесская (300),

Евгения Танцоры (250)

Матросский спуск (205).

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса — Измаил дорожные службы уже активно проводят ямочный ремонт, а водители рассказывают о состоянии покрытия, задержках из-за воздушных тревог и новых правилах транзита через участок границы с Молдовой.