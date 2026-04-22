Ключевые моменты:

Одещина лидирует: более 168 тыс. га засеяны яровыми культурами.

Темпы посева выросли по Украине в 1,5 раза.

Посевная дороже на 18% из-за войны в Иране.

Поля ожили: Одесская область активно проводит посевную кампанию

По информации Министерства экономики Украины, фермеры Одесской области первым начали полевые работы. Сейчас в нашем регионе интенсивно засеваются ярые культуры.

Добавим, что в Одесской области уже обработано более 168 тыс. га. Здесь активно идут сев зерновых и технических культур: горох — на 95 тыс. га, ячмень — 35 тыс. га, подсолнечник — 34,5 тыс. га.

Среди лидеров также Тернопольская, Николаевская и Полтавская области. Там параллельно с зерновыми сеют кукурузу, сою, сахарную свеклу и подсолнух. К слову, аграрии Харьковской области уже начали высевать гречку.

По всей Украине посевная кампания набирает обороты и на третью декаду апреля фермеры засеяли более пятой части запланированных площадей под ярове зерновые и зернобобовые культуры.

За последнюю неделю темпы сева яровых культур выросли в 1,5 раза, а отставание от прошлогодних показателей уменьшилось более чем на 15%. Кроме того, зиму аграрии перезимовали без серьезных потерь: повреждение озимых в большинстве регионов не превысило 10%.

Стоит отметить, что нынешняя посевная стоит фермерам на 18% дороже, чем в прошлом году из-за войны в Иране. Рост затрат может снизить урожайность, поскольку себестоимость продукции повышается, а мировые цены на нее стоят на месте.

Напомним, виноделие Одесщины оказалось под угрозой: из-за острого дефицита качественных саженцев местные производители вынуждены массово импортировать лозу из Европы. Война и потеря питомников только обострили проблему.