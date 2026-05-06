Одещина пережила зиму контрастов: север страдает от подтоплений, юг от засухи.

Повреждено около 2% посевов.

Перепады температур ослабили растения и повысили риски урожая.

Ежегодно погодные факторы уничтожают до 10% угодий – в этом году не исключение.

Дополнительный удар по аграриям – резкий рост цен на горючее и удобрения.

Что известно

В этом году зима в Одесской области стала испытанием для фермеров. К примеру, в Подольском районе реки вышли из берегов, затопив большие площади.

По словам агрария Сергея Паровика, это ориентировочно поле 20 гектаров и процентов до 30 территории затоплено и уничтожено. Соответственно, 50 процентов этого поля урожая уже не получим.

Добавим, что другие хозяйства также фиксируют подобные проблемы: морозы на голой почве, за которыми последовали снег и дождь, повлекли за собой смыв плодородного слоя и скопление воды в котловинах. Кстати, некоторые поля (более 25 га) уже не восстановить. А еще фермеры отмечают эрозию почв, усложнение возделывания и рост расходов, даже без полной гибели урожая.

На юге региона влага всегда в дефиците, а в этом году дожди пришли поздно. Зерновые перезимовали нормально, но рапс и горох частично пришлось пересевать.

Также перепады температур усилили риски: оттепели и морозы ослабляли или уничтожали растения. Аграрии предостерегают — окончательные прогнозы зависят от будущей погоды как засуха или жара.

Правда, аграрная специалистка Алла Стоянова успокаивает. Она считает, что зима была не критична, а морозы даже помогли, сократив вредителей и болезни.

Региональные отличия очевидны — юг засушлив, север чрезмерно влажный. На самом деле для наших земель, для наших климатических условий — это даже немного.

По информации Одесской ОВА, подтоплено 3,5 тыс. га в трех районах, что составляет 2% посевов. К слову, озимая пшеница больше всего пострадала в Подольском районе. Есть также подтопление частично в Березовском и Раздельнянском районе. В целом, ежегодно погодные катаклизмы уничтожают до 10% угодий, так что нынешняя зима — не исключение.

Добавим, большую обеспокоенность у аграриев вызывает рост цен на дизтопливо. Ведь эксперты прогнозируют, что горючее будет стоить 100, а то и 150 гривен за литр.

Кроме этого, пошли вверх цены на удобрения. Удорожание расходов стало большим вызовом для аграриев.

Источник: Суспильне. Одесса