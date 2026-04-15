Ключевые моменты:

Одесщина входит в тройку лидеров по темпам посевной.

В регионе засеяно 164,5 тыс. га зерновых и зернобобовых.

По стране самые большие площади занимает яровой ячмень, горох и пшеница.

Озимые в Одесской области под угрозой из-за засухи, истощения почв и избытка подсолнечника.

Одесская область в лидерах

Аграрная кампания весеннего сева активно продолжается по всей Украине. Следует отметить, что фермеры уже обработали около 997 тыс. га яровых культур. К слову, это 17% общего плана.

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Одесщина входит в тройку лидеров. В частности, в нашем регионе посеяно 164,5 тыс. га зерновых и зернобобовых. Лидером стал горох – 95 тыс. га, за ним ячмень (35 тыс. га), пшеница (10 тыс. га) и овес (1,2 тыс. га).

Добавим, что по стране яровой ячмень охватывает 528 тыс. га, горох – 209,8 тыс. га, пшеница – 128,5 тыс. га, овес – более 100 тыс. га. Кукуруза и просо только начались. Ну а сев технических культур достиг 126,8 тыс. га. Сахарная свекла занимает 68,6 тыс. га (35% плана). Подсолнух начали сеять в 13 областях, включая Одесскую — 58,1 тыс. га. Кукурузу запустили на Днепропетровщине, сою – на Львовщине.

Следует отметить, что урожай озимых в Одесской области в 2026 году оказался под угрозой из-за истощения почв, дефицита влаги (осенние осадки дали всего 60 см вместо 1 м) и превышения посевов подсолнуха, истощающего ресурсы. Кроме этого, аграрии беспокоятся из-за возможных весенних перепадов температур, угрожающих лестнице. В общем, результат жатвы будет зависеть от дождей в апреле-мае. Ведь без них регион может получить самый плохой урожай зерна за годы.

Полевые работы этого сезона начались позже из-за холодной зимы, глубокого промерзания почвы и продолжительного снега. Южные регионы, как Одесская область, стартовали первыми, планируя площади на уровне прошлого года.

Напомним, виноделие Одесщины оказалось под угрозой: из-за острого дефицита качественных саженцев местные производители вынуждены массово импортировать лозу из Европы. Война и потеря питомников только обострили проблему.