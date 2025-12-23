Ключевые моменты:

Рени: повышение тарифов на воду и канализацию с 1 января 2026 года.

Водоснабжение: 38,87 грн/м³ (+7,2% от 36,26 грн).

Водоотвод: 47,62 грн/м³ (+17,4% от 40,56 грн).

Причины: рост минималки (+8,1%), прожиточного минимума (+9,9%), затрат на электроэнергию.

Чего ждать с нового года

КП «Водоканал» Ренийского городского совета планирует повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 января 2026 года. Согласно новым расчетам, тариф на водоснабжение составит 38,87 грн/м³ (с НДС). Это на 7,2% выше текущего (в настоящее время цена составляет 36,26 грн/м³).

Что касается водоотвода, то в планах поднять цены на 17,4%. В результате жители Рени будут платить 47,62 грн/м³ (с НДС). В настоящее время тариф составляет 40,56 грн/м³.

По данным «Водоканала», нынешние тарифы покрывают лишь 91% реальных затрат. Впереди же состоится индексация минималки (с 8000 до 8647 грн, +8,1%), прожиточного минимума для трудоспособных (с 3028 до 3328 грн, +9,9%) и ростом затрат на электроэнергию.

В 2026 году предприятие прогнозирует предоставить 478 тыс. м3 водоснабжения и 255 тыс. м3 водоотвода.

Добавим, что в прошлом году абоненты не согласились на очередное повышение цен и создали инициативную группу. Жители требовали оставить действовавшие на тот момент тарифы – 27 грн за 1 м³ и горсовет пошел навстречу этим требованиям. Ведь для населения действуют льготные тарифы – 27 грн за 1 м³ как на водоснабжение, так и на водоотвод, с возмещением разницы в тарифах из местного бюджета.

Напомним, Болградское общество также планирует повысить тарифы на воду, водоотвод и вывоз мусора с 1 января 2026 года.