Как рассказал городской голова Геннадий Труханов, эта установка способна выдавать 3,3 МВт в час.

«Для работы котельной нужна примерно половина. В дальнейшем мы планируем перенаправить остаток для обеспечения работы других объектов критической инфраструктуры», – отметил Труханов.

Как сообщили в мэрии, данный проект реализуется в рамках децентрализации генерации при поддержке международных партнеров из Японии, Норвегии, Швеции и ПРООН с целью повышения энергостойкости и безопасности одесской громады.

В настоящее время ведутся работы по подключению еще трех когенерационных установок, которые уже доставлены в город.

В общей сложности на заказ ПРООН для Одессы будет изготовлено 9 установок общей мощностью 30 МВт.

Кроме того, в город прибыло 7 когенерационных установок от немецкого Агентства GIZ. Все они будут установлены на квартальных котельных, два из них уже в процессе подключения. В ближайшее время поступят комплектующие для подключения других пяти.

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