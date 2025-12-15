Ключевые моменты:

В Болградской громаде планирует повысить тарифы на воду, водоотвод и вывоз мусора с 1 января 2026 года.

Причина: действующие тарифы не покрывают расходы

Аналогичные повышения уже действуют в Килии, Белгороде-Днестровском, Балте.

Текущие тарифы не обеспечивают покрытия реальных затрат

КП «Горводоканал» Болградского городского совета объявило о намерении скорректировать тарифы на централизованное водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора. Повышение тарифов обусловлено тем, что текущие тарифы не обеспечивают покрытия реальных затрат. Соответственно это влечет за собой накопление долгов перед кредиторами и проблемы с оплатой электроэнергии, горючего, реагентов и зарплаты персонала.

Кроме этого, в предприятии утверждают, что со времен последней корректировки значительно выросли цены на дизель, бензин, электричество, минимальную зарплату и расходы на очистку воды.

Соответственно, новые тарифы на обращение с бытовыми отходами вырастут на 21,6%:

Для предприятий, бюджетных учреждений и организаций: 251,90 грн/м³ с НДС (действующее: 207,10 грн/м³).

Для жителей частного сектора: 46,08 грн/мес. на человека (действующее с октября 2023 года: 37,90 грн/мес.).

Для жителей многоэтажек: 42,05 грн/мес. на человека (действующее: 34,58 грн/мес.).

Новые тарифы на воду

Также «Горводоканал» предлагает следующие тарифы на водоснабжение и водоотвод:

Водоснабжение: 40,98 грн/м³ (действующее: 36,04 грн/м³).

Водоотвод: 37,10 грн/м³ (действующий: 34,18 грн/м³).

В предприятии утверждают, что повышение уже произошло в других громадах Одесской области: Килия, Белгород-Днестровский, Балта.

Добавим, что предложенные новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 г. в случае их принятия исполкомом Болградского городского совета.

