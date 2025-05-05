По состоянию на начало весны 2025 года в городе уже работает одна когенерационная машина — ее подключили менее чем через три месяца после получения в ноябре 2024-го. Городские власти планируют до зимы успеть ввести еще три, а до конца года — принять и разместить пять последних.

Мэрия рассматривает варианты постоянного использования этого оборудования, в частности на энергетическом рынке. По словам заместителя городского головы Анны Поздняковой, критическая инфраструктура получит поддержку в случае аварий, а в обычном режиме установки смогут либо экономить, либо генерировать прибыль.

В то же время городские власти признают, что полностью энергонезависимой Одесса стать не сможет. Среднесуточное потребление города — 800-900 МВт, тогда как суммарная мощность всех девяти когенерационных установок — всего 30 МВт.

Также готовят новые энергетические проекты. Компания Posco International из Южной Кореи планирует построить в городе ТЭЦ на RDF-топливе. Мощность объекта — 12 МВт электроэнергии и 40 МВт тепла, стоимость проекта — $106 млн.

По словам экспертов, Одесса — среди наиболее уязвимых городов в условиях новой зимы из-за угрозы обстрелов. Поэтому местные власти сосредоточены на резервировании мощностей и гарантиях для ключевых объектов.

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