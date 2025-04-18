В зимний период 2024/25 враг продолжал наносить удары по энергетике Одесской области. Семь крупных энергетических объектов ДТЭК Одесские электросети получили существенные повреждения. Ремонтные работы на них еще продолжаются. Несмотря на это, специалистам удалось вернуть электроснабжение в дома одного миллиона семей.

За работу во время отопительного сезона государство отметило 164 работников компании. Энергетики получили государственные и отраслевые награды, а также благодарности от органов местного самоуправления. В компании отмечают, что достичь результата удалось благодаря подготовке к зиме, автоматизации и слаженной работе персонала.

В 2024 году компания инвестировала около 1,3 млрд грн в реконструкцию и модернизацию сетей. В частности, построено и отремонтировано более 1,6 тыс. км воздушных и кабельных линий, обновлено 1,2 тыс. энергообъектов, а также расчищено более 2,1 тыс. км трасс от веток и сухостоя. Был создан аварийный запас топлива и материалов.

На 2025 год ДТЭК планирует отремонтировать 2,2 тыс. км воздушных линий, обновить 848 энергообъектов и установить более 60 тысяч «умных» счетчиков. Объем инвестиций запланирован на уровне 1,4 млрд грн.Ранее мы рассказывали, почему мы так много платим за тепло?