В Одессе снова запускают трёхсекционные трамваи после длительного перерыва

Пока «длинные» вагоны будут курсировать только по сокращённому маршруту

В Одессе с 26 мая на маршруты возвращаются трёхсекционные трамваи. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

Речь идёт о так называемых «длинных» вагонах — четырёх трамваях Odissey Max и 13 вагонах К1Т306, которые город получил в 2023–2025 годах.

Возвращение после полугодового перерыва

Как отмечают авторы ресурса, в последний раз трёхсекционные трамваи перевозили пассажиров 15 ноября 2025 года.

После этого работа электротранспорта в Одессе была фактически остановлена из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры города в результате российских воздушных атак. Трамваи и троллейбусы перестали курсировать 13 декабря 2025 года, а восстановление системы электроснабжения продолжается до сих пор.

Именно поэтому возвращение «длинных» вагонов на маршруты может стать важным этапом постепенного восстановления электротранспорта в городе.

Пока будут работать с ограничениями

Однако возвращение трёхсекционных трамваев происходит с определёнными ограничениями.

По информации Odesa Mass Transit, пока два вагона будут работать на маршруте №7к «улица 28-й бригады — Старосенная площадь».

Авторы ресурса предполагают, что такие изменения связаны с актуальными проблемами энергоснабжения и лимитами, которые продолжает применять ДТЭК.

Эксперты по городской мобильности отмечают: даже частичное возвращение больших трёхсекционных вагонов свидетельствует о постепенном восстановлении работы транспортной системы города.

В то же время о полном возвращении электротранспорта к довоенному режиму работы пока не идёт речи.

