Заметила, что с каждым годом я становлюсь все сильнее: сумку с продуктами на 500 грн становится носить все легче и легче…
Когда у Вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей…
Не радуйтесь…)
Жизнь просто перезаряжает ружье.
Сидят два мужчины на диване и общаются:
– А ты в чем хранишь свои деньги, в долларах или евро?
– В воспоминаниях.
Бабушка в супермаркете взяла 5 банок с кошачьим кормом.
Кассирша:
– Мы не продаем кошачий корм в таком количестве без доказательств наличия
у покупателя кошки…
Старушка, поворчав, сходила домой, принесла кота и забрала покупку.На следующий день бабушка подошла к кассе с тремя большими пакетами с собачьим кормом. Та же история. Пришлось бедной бабушке снова сходить домой и вернуться в супермаркет уже с собакой.
На третий день бабушка, войдя в супермаркет, сразу направилась к кассе, держа в руках картонную коробку с отверстием вверху.
– Засуньте туда руку, пожалуйста, – попросила старушка кассирку.
После нескольких секунд колебаний кассирша все-таки засунула руку в коробку:
– У меня подозрение, что в коробке какашки…
– Вы совершенно правы, дорогая! Я зашла к вам за тремя рулонами туалетной бумаги!
