Заметила, что с каждым годом я становлюсь все сильнее: сумку с продуктами на 500 грн становится носить все легче и легче…

Когда у Вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей…

Не радуйтесь…)

Жизнь просто перезаряжает ружье.

Сидят два мужчины на диване и общаются:

– А ты в чем хранишь свои деньги, в долларах или евро?

– В воспоминаниях.

Бабушка в супермаркете взяла 5 банок с кошачьим кормом.

Кассирша:

– Мы не продаем кошачий корм в таком количестве без доказательств наличия

у покупателя кошки…

Старушка, поворчав, сходила домой, принесла кота и забрала покупку.На следующий день бабушка подошла к кассе с тремя большими пакетами с собачьим кормом. Та же история. Пришлось бедной бабушке снова сходить домой и вернуться в супермаркет уже с собакой.

На третий день бабушка, войдя в супермаркет, сразу направилась к кассе, держа в руках картонную коробку с отверстием вверху.

– Засуньте туда руку, пожалуйста, – попросила старушка кассирку.

После нескольких секунд колебаний кассирша все-таки засунула руку в коробку:

– У меня подозрение, что в коробке какашки…

– Вы совершенно правы, дорогая! Я зашла к вам за тремя рулонами туалетной бумаги!

