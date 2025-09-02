Ключевые моменты:

Указатель городов-побратимов в Одессе пополнился новыми названиями — Майнц, Гейдельберг и Таита-Тавета.

Это символ расширения международной семьи и поддержки партнеров.

На Биржевой площади также подняли флаги оккупированных украинских городов как знак веры в их освобождение.

Обновленный символ дружбы городов на Биржевой площади торжественно презентовали в День города, 2 сентября.

Мэр Геннадий Труханов подчеркнул, что такие знаки символизируют расширение международной семьи Одессы и поддержку, которую город получает от партнеров. В частности, он напомнил, что Майнц подарил Одессе три пожарные машины, а британский Бристоль — еще две, и выразил надежду, что скоро на указателе появится и название этого города.

Также сегодня на Биржевой площади развевались флаги Мариуполя, Бахмута, Лисичанска, Геническа и других оккупированных украинских городов. Помимо веры в освобождение, наш город связывает с ними люди, для которых Одесса стала вторым домом.

