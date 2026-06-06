Ключевые моменты:

В Украине готовят пенсионную реформу, которая может изменить как основные выплаты, так и надбавки, в частности, для пенсионеров Одессы.

Планируется унификация пенсионной системы – все правила начисления выплат хотят объединить в одном законодательном документе.

Реформа должна сделать систему более прозрачной и упростить назначение пенсий и доплат.

Отдельно пересмотрят выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС, чтобы ввести единые правила начислений.

Среди ключевых изменений – введение пенсионных баллов и накопительной системы с персональными счетами.

Пенсии могут измениться кардинально

Как информирует издание «На пенсии», пенсионная реформа, которую готовят в Украине, может ощутимо задеть и жителей Одесса — не только в части основных выплат, но и относительно надбавок, получаемых отдельными категориями пенсионеров.

Дело в том, что в Украине готовится очередное обновление пенсионной системы. Одним из ключевых направлений станет пересмотр подходов к начислению пенсионных доплат и надбавок. Речь идет о создании более унифицированной и понятной системы, где все правила будут собраны в одном законодательном документе. В Министерстве социальной политики объясняют, что цель реформы — сделать систему более прозрачной и упростить назначение выплат.

Отдельно планируется пересмотр механизмов выплат для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас такие пенсии и доплаты регулируются разными нормативными актами, что усложняет их назначение. В рамках реформы эти нормы хотят объединить, чтобы ввести единые правила начисления надбавок и уменьшить бюрократические разногласия.

Следует отметить, что параллельно правительство работает над более масштабным обновлением пенсионной системы. Среди ключевых идей:

введение пенсионных баллов, которые должны привязать размер выплат к официальной зарплате;

запуск накопительной системы, где часть взносов будет уходить на персональные счета граждан, а эти средства можно будет наследовать.

Размер пенсии зависит от трех основных факторов: страхового стажа, уровня заработной платы и средней зарплаты по стране.

Для ухода на пенсию в 2026 году установлены следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Для жителей Одессы будущая реформа может означать не только изменение правил расчета отдельных надбавок, но и всеобщее обновление принципов, по которым формируются пенсионные выплаты для всех украинцев.

Если предложенные изменения будут приняты, система станет более единой, но в то же время может изменить подход к тому, как рассчитываются пенсии и доплаты у разных категорий граждан.

Напомним, в Украине зарегистрировали петицию о продлении срока оцифровки трудовых книжек. Предлагается продлить переходный период до завершения военного положения и еще на 6 месяцев после его отмены. Инициатива касается и одесситов, еще не подавших документы в Пенсионный фонд.