Ключевые моменты:

Электроснабжение восстановлено для 130,2 тыс. абонентов.

В Одессе капитально отремонтировали трансформаторную подстанцию.

Возможны стабилизационные отключения по распоряжению «Укрэнерго».

Восстановление электроснабжения в Одессе после атак

Специалисты ДТЭК «Одесские электросети» восстановили подачу электроэнергии для более чем 130 тысяч жителей Одессы и южных районов области, пострадавших из-за вражеских атак в ночь на 10 и 11 апреля. На данный момент все потребители обеспечены светом.

Как сообщили в компании, работы проводились после получения разрешения от военных и спасательных служб с обязательным учетом ситуации безопасности.

В Одессе энергетики сегодня выполнили капитальный ремонт трансформаторной подстанции. В ходе работ было обновлено оборудование, заменены изношенные элементы и проведена проверка всех систем. Это должно повысить надежность электроснабжения и подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам.

В то же время 11 апреля, согласно распоряжению «Укрэнерго», возможны стабилизационные отключения электроэнергии. В случае изменений графики будут оперативно обновляться.

Напомним, после зимних обстрелов энергетики вернули в строй 28 крупных подстанций и заменили более 600 км линий электропередач, разрушенных обстрелами.