Ключевые моменты:

После атаки дронов повреждены два энергообъекта на юге Одесской области.

В регионе ввели стабилизационные отключения, в Одессе – экстренные.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

По данным энергокомпании, в настоящее время без света временно остаются более 11,1 тысячи семей.

Сейчас специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. При этом все восстановительные работы проводят с соблюдением требований безопасности (то есть во время воздушных тревог энергетики делают вынужденную паузу).

В компании также напоминают об ограничениях: в большинстве населенных пунктов области действуют графики стабилизационных отключений. В то же время в Одессе применяют экстренные отключения, чтобы избежать перегрузки оборудования, пострадавшего в результате вражеских атак.

Энергетики обещают оперативно информировать о ходе восстановительных работ и призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ночью 10 апреля российские войска атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали энергообъекты ДТЭК.