Ключевые моменты:

Энергетики вернули в строй 28 крупных подстанций и заменили более 600 км линий электропередач, разрушенных обстрелами.

206 бригад круглосуточно работали под повторными ударами и в условиях рекордных морозов, возвращая свет в каждый дом минимум трижды за сезон.

Несмотря на продолжающиеся ремонты, в области уже официально стартовала подготовка к следующему отопительному сезону.

Восстановление электросетей Одесской области

Специалисты «ДТЭК Одесские электросети» подвели итоги борьбы за свет в Одесской области. Этот сезон вошел в историю как самый сложный: враг совершил 50 атак на энергетическую инфраструктуру региона, пытаясь погрузить регион во тьму.

Как сообщили в компании, в течение 144 дней жители области жили в условиях экстренных или стабилизационных отключений. Ситуация осложнялась «идеальным штормом» — сочетанием постоянных обстрелов и аномальных холодов.

Чтобы удержать систему, энергетики провели колоссальный объем работ: отремонтировали почти 3 тысячи энергообъектов и обновили 4 тыс. км воздушных линий. Помимо восстановления после обстрелов, специалисты починили более 1,2 тыс. кабельных линий и расчистили 2,3 тыс. км трасс от веток деревьев, чтобы минимизировать аварии.

«Мы работали непрерывно 4 месяца и возвращали свет в каждый дом по меньшей мере три раза», — сообщили в ДТЭК.

Главное — энергетикам удалось восстановить 28 крупных подстанций, подвергшихся разрушениям, и заменить 626 км линий после обстрелов.

В настоящее время ремонтные работы на поврежденных объектах не прекращаются, а подготовка к следующему осенне-зимнему периоду уже ведется в режиме 24/7.

