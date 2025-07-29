Ключевые моменты

Во время атаки на Южное Россия, возможно, впервые использовала ударный безэкипажный катер «Мурена-300».

Такое оружие представляет новую угрозу для гражданского населения приморских городов Украины.

Что известно об атаке и технологиях

2 июля российские военные попытались атаковать город Южный в Одесской области с помощью морских дронов. Однако атака провалилась — по данным ГУР, катера детонировали еще на подходах к территориальным водам Украины, так и не достигнув берега. Какие именно объекты планировали уничтожить атакующие, осталось неизвестным.

В разведке считают, что вероятно использованный катер «Мурена-300» имеет длину 5,5 метра, ширину — 1,4 метра, водоизмещение — до 1 000 тонн, а корпус выполнен из композитного материала. Крейсерская скорость такого катера составляет 45 км/ч, максимальная дальность действия — 500 км, а масса полезной нагрузки — до 500 кг. Катер оснащен спутниковым каналом связи, системой инерционной навигации, камерой с оптическим зумом 40x, инфракрасной камерой и тепловизором.

В ГУР отметили, что есть высокая вероятность завершения россиянами разработки такого типа безэкипажных катеров, что может представлять новую угрозу для жителей приморских городов Украины. Эксперты не исключают, что в будущем аналогичные атаки могут повторяться.

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