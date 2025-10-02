Ключевые моменты:
- 2 октября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Французский бульвар, 28-53,
- Маловского, 4,6,
- Скидановская, 6-23,
- пер. Дурьяновский, 1-9,
- пер. Каркашадзе, 3/1, 7,
- Балковская, 14-38,
- пер. Школярский, 1-4,
- Крыжановского, 8а,
- пер. Осики, 1-8,
- пер. Пасечной, 7-9,
- ул. Ковалевского, 1-10,
- ул. Матроский, 13,15,
- спуск Скидановский, 7,7а.
Работы до 19.00:
- Колонтаевская, 2-21,
- Кутузакия, 1-42,
- Майстровая, 1-38,
- Раскидайловская, 16,30,
- Южная, 13-34,
- Ризовская, 17-28,
- Садиковская, 19-44,
- Ясиновского, 12,16.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- С 1-4, 9 линия 2й Лиманчик, 4-34,
- Атамана Головатого, 24-145,
- Наливная, 1-4,
- Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
- Черноморского Казачества, 95-135.
Работы до 18.00:
- Светлая, 1.
Работы до 20.00:
- Авангардная, 1-31,
- Дорожная, 10а,12а,
- Ивахненко, 9-86,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- Узикова, 1-16,
- Шполянская, 91-105,
- пер. Станишевской, 1-21.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Инглези, 3/3,6/1.
Работы до 18.00:
- 3-й Костанди,
- пер. Ванный, 1-20,
- пер. Делоне, 3-22,
- пер. Летний, 1-29,
- пер. Приморский, 1-15.
Работы до 20.00:
- Урожайная, 3-38,
- Одесской общины, 4-8,
- Окружная, 3-20,
- Чубаевская, 11-12,
- Фонтанская, 30-31,
- пер. Мореходный, 13.