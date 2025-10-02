Отключения света

Ключевые моменты:

  • 2 октября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Французский бульвар, 28-53,
  • Маловского, 4,6,
  • Скидановская, 6-23,
  • пер. Дурьяновский, 1-9,
  • пер. Каркашадзе, 3/1, 7,
  • Балковская, 14-38,
  • пер. Школярский, 1-4,
  • Крыжановского, 8а,
  • пер. Осики, 1-8,
  • пер. Пасечной, 7-9,
  • ул. Ковалевского, 1-10,
  • ул. Матроский, 13,15,
  • спуск Скидановский, 7,7а.

Работы до 19.00:

  • Колонтаевская, 2-21,
  • Кутузакия, 1-42,
  • Майстровая, 1-38,
  • Раскидайловская, 16,30,
  • Южная, 13-34,
  • Ризовская, 17-28,
  • Садиковская, 19-44,
  • Ясиновского, 12,16.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • С 1-4, 9 линия 2й Лиманчик, 4-34,
  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Наливная, 1-4,
  • Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
  • Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 18.00:

  • Светлая, 1.

Работы до 20.00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Узикова, 1-16,
  • Шполянская, 91-105,
  • пер. Станишевской, 1-21.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Инглези, 3/3,6/1.

Работы до 18.00:

  • 3-й Костанди,
  • пер. Ванный, 1-20,
  • пер. Делоне, 3-22,
  • пер. Летний, 1-29,
  • пер. Приморский, 1-15.

Работы до 20.00:

  • Урожайная, 3-38,
  • Одесской общины, 4-8,
  • Окружная, 3-20,
  • Чубаевская, 11-12,
  • Фонтанская, 30-31,
  • пер. Мореходный, 13.

