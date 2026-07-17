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Одесса получила от Швейцарии шесть генераторов общей мощностью около 1 МВт.

Оборудование предназначено для КП «Теплоснабжение города Одессы».

В мэрии рассчитывают до начала отопительного сезона закрыть потребность в резервной генерации.

Шесть генераторов для коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» город получил еще в марте благодаря поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

Сегодня представители швейцарской делегации во главе с руководителем программы международного сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине Жан-Люком Бернаскони посетили Одессу с рабочим визитом. Вместе с городскими властями они обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщили в мэрии, городские службы сосредоточены на повышении устойчивости системы теплоснабжения и создании резервных источников питания на объектах критической инфраструктуры.

По словам вице-мэра Александра Филатова, потребность в альтернативной генерации пока остается, однако ее планируют закрыть до начала отопительного сезона, в том числе благодаря поддержке международных партнеров.

В городском совете поблагодарили Швейцарию за оказанную помощь, отметив, что новое оборудование поможет обеспечить более стабильную работу системы теплоснабжения в условиях возможных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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