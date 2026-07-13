Ключевые моменты:

Батальон связи открыл проверенный сбор на электромотоциклы, квадроциклы, мотоциклы и наземный роботизированный комплекс.

Из-за атак русских дронов и минирования дорог военным ежедневно приходится проходить более 25 км пешком, доставляя снаряжение.

В настоящее время подразделение располагает только одним квадроциклом, поэтому значительную часть оборудования бойцы переносят вручную.

Приобретение техники поможет сделать логистику более быстрой, эффективной и безопасной, а также сохранит жизнь военных.

Редакция подтверждает, что это проверенный сбор и призывает читателей поддержать подразделение донатом.

Каждый донат может спасти жизнь

Служащий в батальоне связи инженер-лейтенант Евгений Кучурка с Одессы обратился к украинцам с просьбой поддержать подразделение. По его словам, военным необходимы электромотоциклы, мотоциклы, квадроциклы и наземный роботизированный комплекс, которые помогут сделать логистику более быстрой и безопасной.

Об этом военный написал на своей странице в Facebook.

По словам Евгения Кучурко, после смены позиций личному составу приходится ежедневно преодолевать пешком более 25 километров, доставляя оборудование, провизию и сопровождая людей. Использование автомобилей стало значительно сложнее из-за постоянной угрозы минирования дорог и атак российских дронов на логистические маршруты.

Военный отмечает, что в настоящее время подразделение имеет только один квадроцикл, который используется для перевозки тяжелого оборудования максимально близко к позициям. Дальше снаряжение приходится переносить вручную в особых рюкзаках. По его словам, на фронте до сих пор можно увидеть военных, транспортирующих генераторы, провизию и другое снаряжение собственными силами.

Кроме легкой техники, батальон нуждается в наземном роботизированном комплексе (НРК), который позволит выполнять часть логистических задач без риска для жизни военнослужащих.

Для обеспечения нужд подразделения открыт постоянный сбор средств. Если необходимую сумму на электромотоциклы собрать не удастся, военные планируют приобрести обычные мотоциклы.

Поддержать батальон связи можно через специально созданную страницу сбора, где доступны переводы через Monobank, PayPal и криптовалютный кошелек: ссылка на банку.

По словам Евгения Кучурко, каждый вклад поможет сделать работу подразделения более эффективной, а выполнение боевых задач — более безопасным для военных.

P.S. Это проверенное редакцией подразделение, поэтому мы просим наших читателей приобщиться к сбору!

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