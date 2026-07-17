Ключевые моменты:

На безвозвратной основе Одесской области выделено 49,4 млн грн для экстренного ремонта гидротехнического сооружения.

В случае прорыва дамбы под угрозой подтопления окажутся артезианские скважины, снабжающие питьевой водой почти 100 тысяч человек.

С 2021 года река постепенно разрушала берег — к марту 2026 года размыв на аварийном участке увеличился почти до 8 метров.

Кабмин направил средства на восстановление дамбы на Дунае

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, средства из резервного фонда позволят оперативно начать восстановительные работы. По словам заместителя министра Виталия Киндратова, состояние защитной дамбы на Дунае требует безотлагательного реагирования.

«Выделенное финансирование позволит оперативно начать аварийно-восстановительные работы и предотвратить возникновение техногенной чрезвычайной ситуации. Речь идет, прежде всего, о безопасности жителей Измаила и защите территорий, расположенных вблизи Дуная», — подчеркнул чиновник.

Реализация этого проекта должна укрепить береговую линию, защитить прилегающие территории от возможных аварийных ситуаций и обеспечить стабильную жизнедеятельность региона.

Пять лет разрушений: почему дамбу нужно ремонтировать прямо сейчас

Масштаб проблемы назревал годами. Ранее глава Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев сообщал, что разрушение береговой части защитной дамбы на 97-м километре реки Дунай зафиксировали еще в сентябре 2021 года.

Тогда для оперативного предотвращения чрезвычайной ситуации на аварийном участке установили специальные крепи. Однако мощное течение реки постепенно разрушило защитные покрытия. Динамика размыва выглядит угрожающе:

В 2021 году зафиксированы первые повреждения

В 2025 году размыв берега составлял уже около 5 метров.

По состоянию на март 2026 года он достиг критических почти 8 метров.

Главная и самая серьезная опасность столь стремительного разрушения берега заключается в том, что вода может подойти к артезианским скважинам. Именно они являются ключевым источником питьевой воды для почти 100 тысяч жителей Измаила и окрестных сел. Если дамбу прорвет, эти скважины будут затоплены и выйдут из строя, оставив крупный районный центр без централизованного водоснабжения.

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