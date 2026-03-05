Ключевые моменты:

Пять мобильных офисов помогут маломобильным жителям и людям пожилого возраста получать услуги дома.

Один офис будет работать в оперативных штабах для помощи пострадавшим от обстрелов.

Проект реализован при поддержке правительства Швейцарии.

Мобильные офисы ЦНАП в Одессе: как работает сервис «на дому»

Одесский Департамент предоставления административных услуг в рамках сотрудничества с украино-швейцарской программой EGAP, получил пять мобильных офисов (чемоданов), сообщили в пресс-службе мэрии.

Мобильные офисы – это специальные комплекты оборудования, которые позволяют предоставлять административные услуги вне ЦНАПа. Каждый офис закреплён за районом города, а один предназначен для работы в оперативных штабах.

Жители могут заказать выезд сотрудника ЦНАП на дом, обратившись в Центр предоставления админуслуг. Это позволит быстрее оформить справки, документы или заявления на восстановление утерянных документов.

«Кроме того, мы обновляем протоколы экстренного реагирования: уже сформирована бригада для работы в оперативных штабах, чтобы пострадавшие могли рядом с домом получить справку или оформить заявление на восстановление документов», – отметила первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная.

Кроме того, в ходе встречи с координатором по цифровизации регионов программы EGAP обсуждалось внедрение современных технологий солнечной генерации, чтобы сделать мобильные офисы энергонезависимыми.

Напомним, с января 2026 года процедура постановки на квартирный учет в Одессе стала проще. Теперь не нужно ходить по разным кабинетам районных администраций — оформить документы можно в любом удобном подразделении ЦНАП.

