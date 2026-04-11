Ключевые моменты:

Погибли два человека, одна пострадавшая госпитализирована.

Разрушены и повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура.

Прокуратура открыла дело по факту военных преступлений РФ.

Атака дронов на Одессу 11 марта: последствия и жертвы

В ночь на 11 марта вооруженные силы России осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе и области. Под удар попали объекты критической, промышленной и гражданской инфраструктуры.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате обстрела значительные повреждения получил жилой сектор. Разрушен одноэтажный жилой дом, поврежден верхний этаж 12-этажного здания, а также крыша и верхний уровень 5-этажного дома. В частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, повреждено не менее 15 автомобилей.

Жертвами атаки стали два человека — 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Еще одна пострадавшая, 69-летняя женщина, была доставлена в больницу с травмами. Точное количество пострадавших уточняется.

По данным Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Разрушения в Пересыпском районе

В результате вражеской атаки по территории Пересыпского района предварительно зафиксировано повреждение около 60 окон и одной крыши в девяти жилых домах.

На месте происшествия оперативно развернут городской штаб. Представители Пересыпской районной администрации проводят разъяснительную работу с пострадавшими жителями, консультируют о порядке и алгоритме оформления материальной компенсации за поврежденные окна и двери.



Как сообщалось, в результате ночного обстрела дронами 6 апреля, в Одессе погибли три человека: 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, а также женщина 53 лет. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 13 госпитализированы.