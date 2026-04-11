Ключевые моменты:
- В результате атаки погибли два человека, еще двое госпитализированы.
- Повреждены десятки жилых домов, общежитие, детский сад и объекты инфраструктуры.
- На местах работают коммунальные службы и развернут штаб помощи пострадавшим.
Атака на Одессу: последствия обстрела и разрушения
Этой ночью Одесса снова оказалась под ударом. В результате попаданий в жилой сектор погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
О случившемся сообщил руководитель Одесской военной городской администрации Сергей Лысак.
Существенные разрушения зафиксированы в гражданской инфраструктуре города. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.
В зданиях выбиты окна, разрушены крыши и фасады. Пострадали и заведения общественного питания.
Под удар также попали объекты инфраструктуры.
С ночи на местах работают коммунальные службы. Специалисты закрывают выбитые окна, ремонтируют кровли и расчищают территории от обломков.
Для помощи жителям развернут мобильный оперативный штаб. Представители районной администрации помогают пострадавшим оформить документы для получения компенсаций из городского бюджета, а также по государственной программе «єВідновлення». Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Ночь на пятницу, 10 апреля, также выдалась в Одессе и области тревожной и шумной: враг практически до рассвета испытывал город на прочность беспилотниками.