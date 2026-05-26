Ключевые моменты:

Зеленский допускает завершение активной фазы войны до ноября при наличии гарантий безопасности.

Украина ожидает участия Европы и США в мирном процессе.

За ночь РФ выпустила по Украине 122 дрона и две баллистические ракеты.

Силы ПВО уничтожили или подавили 111 беспилотников.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пункту управления оккупантов в Луганской области.

Зеленский заявил о возможном завершении горячей фазы войны

О перспективах окончания активных боевых действий рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк после встречи президента с фракцией «Слуга народа».

По ее словам, значительная часть разговора касалась именно возможного завершения горячей фазы войны. Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас имеет преимущество на фронте, которым важно правильно воспользоваться.

Главная задача, по словам президента, — не допустить ситуации, при которой Россия использует возможную паузу для подготовки нового наступления.

Также Зеленский сообщил, что Украина ожидает определения европейского представителя, который сможет модерировать мирный процесс. Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие американской делегации.



США получили послание Путина через Лаврова

25 мая Сергей Лавров во время разговора с Марко Рубио сообщил, что Россия «приступает к ударам по объектам в Киеве». Позже российский МИД заявил о начале «системных ударов» по предприятиям военно-промышленного комплекса в украинской столице и призвал иностранцев покинуть город.

По словам Рубио, он уже передал сообщение президенту США Дональду Трампу. При этом он уточнил, что Россия напрямую не требовала эвакуации дипломатов из Киева, а лишь предупреждала о рисках безопасности.

«Путин попросил его позвонить мне, чтобы передать сообщение непосредственно президенту (Трампу), что я и сделал, но, конечно, мы уже видели сообщение, разосланное во все дипломатические представительства», – заявил Рубио.

Комментируя новые масштабные удары по украинской столице, Рубио заявил, что война затянулась слишком надолго и ее необходимо завершить. Он также подчеркнул, что США готовы содействовать прекращению войны.

Что стоит за угрозами России бить по Киеву

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уровень угрозы со стороны России для Киева остается прежним, а заявления Москвы о подготовке новых «систематических ударов» являются попыткой давления.

В ведомстве считают, что Россия таким образом пытается запугать не только украинцев, но и иностранных дипломатов, работающих в столице.

В Украине эти заявления назвали очередной попыткой оправдать удары по гражданской инфраструктуре и давлением на международное сообщество.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Москва пытается выдать заранее подготовленные ракетно-дроновые удары за «ответ» Украине.

Российский диктатор Путин «пытается оправиться от унижения» — Кремлю пришлось фактически запрашивать у Украины разрешение на проведение парада 9 мая, указывают в ISW. Российский режим также пытается отвлечь внимание от неспособности защитить Москву и другие города в тылу от ударов украинских БПЛА, а также от растущего экономического и социального недовольства внутри РФ.

На фронте российские оккупационные войска также не имеют значительных успехов, поскольку украинские контратаки, доминирование дронов и удары средней дальности сдерживают их продвижение и увеличивают потери.

Москва твердит, что ее удары являются ответом на удар Украины, однако такое оправдание не соответствует модели поведения Кремля, отмечают в ISW.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами

В ночь на 26 мая российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. По данным военных, оккупанты применили две баллистические ракеты «Искандер-М» и 122 ударных беспилотника.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 111 вражеских дронов, среди которых были Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов.

При этом зафиксированы попадания ракет и дронов на 11 локациях. Еще в трех местах упали обломки сбитых БпЛА.

За прошедшие сутки на фронте произошло 267 боевых столкновений. Самой напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где украинские военные остановили 47 штурмов противника.

Также за сутки Россия нанесла четыре ракетных и 79 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы.

ВСУ ударили Storm Shadow по пункту управления оккупантов

25 мая Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты Storm Shadow для удара по важному пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили нефтебазу «Белец» в городе Унеча Брянской области РФ. Этот объект использовался для обеспечения российской армии.

Украинские военные также нанесли удары по складам боеприпасов противника в районе Межгорья в оккупированном Крыму, возле Новоянисоли и Кременевки Донецкой области.

Под удары попали:

склад материально-технических средств в районе Докучаевска;

узел связи оккупантов в Ивановке Донецкой области;

пункт управления артиллерийского подразделения в Троицком Запорожской области.

По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла еще 1010 военнослужащих.

Также уничтожены:

один танк;

семь боевых бронированных машин;

64 артиллерийские системы;

две реактивные системы залпового огня;

одно средство ПВО;

десять наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, сообщается о значительных потерях беспилотников противника.