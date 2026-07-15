Ключевые моменты:

16 июля в Одессе объявлен Днем траура.

На административных зданиях приспустят государственные и городские флаги.

Учреждениям и предприятиям рекомендовано отказаться от музыки и развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение приняли городские власти, сообщает пресс-служба мэрии города.

«16 июля в Одессе объявлен Днем траура в память о погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 15 июля», – говорится в сообщении.

В этот день на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки, а также отказаться от проведения развлекательных мероприятий.

В мэрии выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, утром 15 июля российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Одессе. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По официальным данным, погибли три человека, еще трое получили ранения.

Также сообщалось, что вечером во вторник, 14 июля, Россия вновь нанесла ракетный удар по Одессе. Были повреждены жилые дома, погибли три человека, еще трое получили ранения.