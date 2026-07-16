Ключевые моменты:

В Саратове и Энгельсе после атаки беспилотников прогремели взрывы, сообщается о пожаре возле военного аэродрома «Энгельс».

В Джанкое на оккупированном Крымском полуострове мобильную связь перевели на почасовой режим работы, в городе также продолжаются перебои с электроснабжением.

Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Государственную думу РФ Кремль может прибегнуть к новой волне мобилизации и дальнейшей эскалации войны.

Кабмин Украины утвердил новую систему привлечения иностранных добровольцев в Силы обороны через лицензированные частные компании.

Компании будут сопровождать кандидатов с момента прибытия в Украину до подписания контракта и получать 300 тысяч гривен за каждого добровольца после заключения контракта.

В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы: сообщается о пожаре возле военного аэродрома

В ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс произошла серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Российские власти заявили о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, в то время как мониторинговые ресурсы сообщают о пожаре возле военного аэродрома.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки в Энгельсе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Аналитики проекта ASTRA, изучив видеозаписи, опубликованные российскими каналами, пришли к выводу, что возгорание произошло на территории военного аэродрома «Энгельс». Также появлялись сообщения о возможном поражении «Энгельсской ТЭЦ-3» и электроподстанции, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, по данным ASTRA, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом комплекса «Ладья», расположенного примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Энгельс».

В Джанкое ввели почасовые ограничения мобильной связи

На временно оккупированной территории Крыма, в частности в Джанкое, ввели временный график работы мобильной связи. Пользоваться ею жители смогут только в определенные часы.

Согласно опубликованной информации, мобильная связь в Джанкое будет работать с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Жителей призвали учитывать этот график при планировании телефонных звонков и использовании мобильного интернета. При этом сроки действия ограничений не уточняются.

Помимо проблем со связью, в городе продолжаются перебои с электроснабжением.

Зеленский допустил, что после выборов в России Кремль может объявить новую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Государственную думу РФ российские власти могут пойти на дальнейшую эскалацию войны, в том числе рассмотреть возможность новой волны мобилизации.

Об этом глава государства сказал, комментируя возможные сценарии развития ситуации после завершения парламентской кампании в России.

По словам Зеленского, украинские власти рассматривают различные варианты развития событий и готовятся к возможным решениям Кремля.

Президент также подчеркнул, что Украина анализирует вероятные действия российского руководства после выборов в Госдуму и учитывает эти сценарии при планировании мер в сфере обороны и безопасности.

Выборы в Государственную думу России назначены на 20 сентября 2026 года. В украинском руководстве не исключают, что после завершения избирательной кампании Кремль может принять решения, которые ранее откладывал, в частности относительно расширения мобилизационных мероприятий.

В то же время официальных заявлений российских властей о подготовке новой волны мобилизации пока не поступало.

В Украине утвердили новый механизм привлечения иностранных добровольцев в Силы обороны

Кабинет министров Украины утвердил единую систему сопровождения иностранцев, желающих добровольно вступить в ряды Сил обороны. Теперь сопровождением кандидатов на солдатские и сержантские должности будут заниматься лицензированные частные компании, которые будут помогать добровольцам с момента прибытия в Украину и до подписания контракта.

Согласно новым правилам, работать с иностранными добровольцами смогут только компании, включенные в специальный перечень Центра рекрутинга. Для этого они должны соответствовать ряду требований: быть официально зарегистрированными в Украине, не иметь связей с государством-агрессором, не находиться под санкциями и внести залог в размере 5 миллионов гривен.

Такие компании будут обеспечивать иностранцам полное сопровождение, включая организацию приезда в Украину, оформление страховки, проживание и питание. За каждого добровольца, успешно подписавшего контракт, государство выплатит компании 300 тысяч гривен. Выплаты будут производиться поэтапно, чтобы минимизировать риски злоупотреблений и коррупции.

Перед началом службы все кандидаты пройдут проверку украинскими спецслужбами, военно-врачебную комиссию и базовую военную подготовку. После подписания контракта иностранные добровольцы получат такие же условия службы и социальные гарантии, как и украинские военнослужащие.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало о намерении активнее привлекать иностранцев в ряды ВСУ. В частности, рассматривается возможность того, что граждане других государств в перспективе смогут занимать до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев. По замыслу ведомства, это позволит усилить боевые подразделения и сохранить жизни украинских военнослужащих.

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