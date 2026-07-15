Ключевые моменты:

Огонь повредил около 25 000 тонн подсолнечного масла, принадлежавшего холдингу «Кернел» и американскому партнеру, который арендовал мощности для хранения.

Пожарным ГСЧС и портовикам понадобилось полсуток, чтобы локализовать возгорание. Утечки масла в акваторию Черного моря удалось избежать, никто из людей не пострадал.

Это далеко не первый удар по активам компании — ранее враг атаковал и заблокировал работу ключевого экспортного терминала «Кернел» в Черноморске.

Атаки на «Кернел»: сгорели тонны масла и пшеницы

Утром 14 июля российская армия атаковала терминал по перевалке подсолнечного масла компании «Кернел» в Одесской области. Удар пришелся по резервуарному парку, спровоцировав мощнейший пожар, который повредил половину емкостей для хранения и разрушил сопутствующую инфраструктуру терминала. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз «Кернел».

Сложнейшая спасательная операция длилась 12 часов. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений ГСЧС, сотрудников «Кернел» и помощи коллег с соседних терминалов, огонь удалось укротить в максимально короткие сроки.

Спасатели совершили невозможное: они не дали пламени перекинуться на соседние объекты и предотвратили экологическую катастрофу — утечку тысяч тонн масла в море. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди персонала.

Удары по украинскому агросектору бьют по мировым рынкам

В «Кернел» подчеркивают, что подобные действия России — это не просто удары по украинскому бизнесу, а спланированная кампания против глобальной продовольственной безопасности. Подсолнечное масло, уничтоженное на терминале, предназначалось для экспорта, в том числе и по контрактам американской компании, хранившей там свою продукцию.

Нынешний обстрел стал продолжением планомерной блокады украинского агроэкспорта со стороны РФ. Буквально за несколько дней до этого инцидента из-за российских атак остановил работу ключевой экспортный терминал «Кернел» в Черноморске.

Черноморские мощности компании также серьезно пострадали в июне, дроны повредили инфраструктуру для перевалки зерна.

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