Ключевые моменты:

Во время ночной атаки на Одессу повреждены 7 объектов культурного наследия, среди них — Воронцовский дворец и отель «Лондонский».

В результате удара погиб 32-летний мужчина, его тело достали из-под завалов многоэтажки.

Какие достопримечательности пострадали и что известно о погибшем

Вражеская атака снова причинила боль нашему городу, попав в самое его сердце. Пострадали здания, которые являются визитной карточкой Одессы и имеют большое историческое значение. В частности, повреждения получили четыре памятника архитектуры национального значения:

Воронцовский дворец (пер. Воронцовский, 2);

(пер. Воронцовский, 2); Дворец на Приморском бульваре, 9 ;

; Дом Родоконаки , где размещается гостиница «Hotel de Versal» (Приморский бульвар, 10);

, где размещается гостиница «Hotel de Versal» (Приморский бульвар, 10); Здание гостиницы «Лондонский» (Приморский бульвар, 11).

Также повреждены здание Мещанской управы на Старопортофранковской, Фруктовый пассаж на Привозной и корпус станции Одесса-порт на Приморской. Все эти объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, эта ночь принесла не только разрушения, но и невосполнимую потерю. В результате атаки погиб 32-летний мужчина. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, его тело спасатели достали из-под завалов многоэтажки. Сейчас работы по демонтажу аварийных конструкций на местах попаданий продолжаются.

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