Ключевые моменты:

Льготный кредит под 1% позволит закупить 111 единиц техники на 564 млн грн.

Основная цель — ликвидация последствий атак РФ и улучшение работы ЖКС.

Каждое КП сможет получить до 150 млн грн, при этом государство покрывает 17% ставки.

Льготный кредит для коммунальных предприятий Одессы

Одесский городской совет сделал первый шаг к привлечению почти 500 млн грн кредита на закупку техники для коммунальных предприятий. Решение о повышении уставного капитала КП, которые примут участие в проекте, было принято на сессии горсовета сегодня, 11 июня.

Льготный кредит предоставляется в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Реальная банковская ставка 18%, 17% из которых покрывает государство.

«Мы платим по этому кредиту всего 1%, а инфляция около 8%. То есть это фактически халява, извините. Это нужно брать», — сказал депутат Петр Обухов.

Глава бюджетной комиссии Алексей Потапский добавил: «Если будут неиспользованные средства, можно гасить долг раньше времени. Плюс есть возможность получить 15% кешбэка. А техника реально нужна, люди работают на износ».

Решение о выделении кредита будет приниматься на следующей сессии городского совета.

Как планируют потратить деньги

Всего десять одесских коммунальных предприятий планируют приобрести 111 единиц техники на общую сумму почти 564 млн грн. Основная часть техники будет использоваться для уборки и восстановления после атак РФ.

«Если вы приедете ночью на пролет, вы увидите, что две трети там женщины собирают стекло руками, — пояснил первый вице-мэр Александр Филатов. — Весь этот человеческий ресурс мы использовали максимально, но он уже исчерпан. Практически вся техника нужна для ликвидации последствий прилетов: подвоз материалов и сотрудников, подметально-уборочная техника, строительная техника, топливозаправки для генераторов и манипуляторы».

Закупка техники будет распределена между жилкоммунсервисами («Фонтанский», «Хмельницкий», «Вузовский», «Черноморский», «Порто-Франковский»), а также КП «Одесгорэлектротранс», «Городские дороги», «Горзелетрест», «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие», «Одесгорсвет».

Каждое предприятие сможет получить до 150 млн грн. Лидерами по закупкам станут «Порто-Франковский» и «Фонтанский» — они планируют приобрести 24 и 22 единицы техники соответственно, включая мини-подметальные машины и трициклы для подвоза инвентаря.

«Абсурдное решение»: с чем не согласны коммунальщики

В самих коммунальных предприятиях от идеи мэрии взять технику в кредит далеко не в восторге. Как признался руководитель одного из ЖКС, они там понятия не имеют, что будут с ней делать.

«Абсолютно абсурдное решение – приобрести сложную в эксплуатации технику для ЖКС. Ок, бусики для подвоза людей и материалов на места прилетов, да, это отлично. Но зачем мне мусоровозы и подметальные машины? У нас нет ни водителей, ни специалистов для обслуживания, тут целый гараж надо организовывать. И как я это в тарифе для жителей объясню? С какого дома я возьму деньги для обслуживания подметально-уборочной машины?» — отметил руководитель одного из ЖКС.

Источник Думская