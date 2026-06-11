Ключевые моменты:

КП «Одестранспарксервис» назначено оператором пляжных парковок.

Парковки в Аркадии и 13-й станции Большого Фонтана остаются у частников.

Стоимость парковки — 60 грн/час, работать площадки будут с 8:00 до 23:00 с мая по сентябрь.

Пляжная парковка Одесса 2026: цены, льготы и правила

С 1 мая по 31 сентября на большинстве парковочных площадок побережья Одессы работает платная парковка. Стоимость одного часа — 60 гривен. Для тех, кто пользуется стоянками регулярно, предусмотрели месячный абонемент стоимостью 10 тысяч гривен.

Оператором парковочных площадок определен КП «Одестранспарксервис». Решение принято сегодня, 11 июня, на сессии городского совета.

Парковки будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00. Для оплаты предусмотрены QR-коды, что делает процесс быстрым и удобным.

При этом парковки у Аркадии и 13-й станции Большого Фонтана остаются под управлением частных предпринимателей, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. В прошлом году парковка в Аркадии стоила 100 гривен за час.

Также в мэрии напомнили о действующих льготах. Бесплатно парковаться смогут:

люди с инвалидностью на специально отмеченных местах;

сопровождающие лиц с инвалидностью, если перевозят человека с инвалидностью;

участники боевых действий, зарегистрированные в Департаменте транспорта (сейчас почти 5900 удостоверений УБД);

пострадавшие от аварии на ЧАЭС при наличии соответствующего удостоверения.

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