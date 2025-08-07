Ключевые моменты:

В ночь на 7 августа Силы противовоздушной обороны уничтожили 89 из 112 российских БПЛА;

Более 30 дронов были направлены на Днепр, пострадали 4 человека;

Российские войска намерены захватить Херсон;

Армия оккупантов потеряла за сутки более 1000 военных и 47 артсистем.

Последствия воздушной атаки 7 августа

Минувшей ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. По данным председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью силы ПВО сбили в области 33 вражеских дрона.

В Днепре повреждены или уничтожены административное здание, транспортное предприятие, 8 многоэтажек и один частный дом. Сгорели 12 автомобилей, еще 17 получили повреждения.

В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Всего этой ночью, по данным Воздушных сил, враг атаковал 112-ю ударными БпЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Россия вновь пытается захватить Херсон?

Российская армия начала новую попытку установить контроль над Херсоном, нанося усиленные удары по городу и атакуя мост через реку Кошевая, ведущий в район Корабел. Таким образом, оккупанты хотят отрезать его от остальной части города. О новых угрозах для Херсона рассказали журналисты CNN.

В воскресенье волна авиаударов повредила ключевой мост между островом Корабел в Херсоне и центром города, что вызвало масштабную эвакуацию примерно 1800 мирных жителей, которые всё ещё там проживают.

Остров омывается по бокам Днепром, а от города его отделяет река Кошевая. Через этот мост проходил весь общественный транспорт, автомобили и пешеходы. На Острове есть много промышленных предприятий. Здесь действовали три школы и пять садиков.

CNN отмечает, что мирные жители регулярно подвергаются атакам российских беспилотников, операторы которых хвастаются своими ударами в соцсетях. Жертв от таких атак — десятки.

Мост остается функциональным, но атаки могут продолжаться, что чревато полной изоляцией микрорайона от Херсона. Власти призвали местных жителей срочно эвакуироваться.

Последние события дали основания говорить, что россияне могут готовиться к высадке десанта и, возможно, захвату островного микрорайона. Как рассказывают жители Херсона, об этом постоянно пишут российские паблики, запугивая людей.

В то же время командование Сил обороны Юга пока отрицает угрозу наступления российских войск с того направления и имеет свои объяснения действий РФ.

Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 87 авиаударов, в частности сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6 074 обстрела, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более 4 тысяч дронов-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1 040 человек.

Также украинские воины обезвредили: