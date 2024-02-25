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Одесса больше не Odessа: как может звучать название города по-немецки

Одесса больше не Odessа: как может звучать название города по-немецки

В субботу, 24 февраля 2024 года, Одессу посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее сопровождал украинский коллега – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. И в ходе совместной пресс-конференции украинский дипломат, помимо прочего, выступил с инициативой убрать вторую букву s из написания города на немецком языке.

Кулеба напомнил, что поскольку накануне Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания города Киева – Kyjiw вместо Kiew, то подобным образом можно поступить и с названием Одесса, то есть писать по-немецки название города с одной s.

Также Кулеба отметил, что многие годы Украина боролась за то, чтобы на нее смотрели не через призму России и русского языка.

«Я открою небольшую дипломатическую тайну: я попросил Анналену, чтобы в немецком языке слово Odessa начали писать с одной s. Я хоть и не одессит, но считаю, что за мои такие усилия от Одессы бутылка вина»,

– признался на пресс-конференции глава МИД Украины.

В свою очередь Анналена Бербок ответила, что «подумает, что с этим можно поделать». Однако, в таком случае, согласно немецкому правописанию, название города будет читаться и произноситься как «ОдеЗа».

Напомним, ранее волонтеры-редакторы английской Википедии переименовали статью Odessa в Odesa.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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