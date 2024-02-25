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Одеса більше не Odessа: як може звучати назва міста німецькою

Одеса більше не Odessа: як може звучати назва міста німецькою

У суботу, 24 лютого 2024 року, Одесу відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Її супроводжував український колега – голова МЗС України Дмитро Кулеба. І в ході спільної прес-конференції український дипломат, окрім іншого, виступив з ініціативою прибрати другу літеру s з написання міста німецькою мовою.

Кулеба нагадав, що оскільки напередодні Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про перехід на українську транскрипцію написання міста Києва – Kyjiw замість Kiew, то подібним чином можна вчинити і с назвою Одеса, тобто писати німецькою назву міста з одного s.

Також Кулеба зазначив, що багато років Україна боролася за те, щоб на неї дивилися не через призму росії та російської мови.

«Я відкрию невелику дипломатичну таємницю: я попросив Анналену, щоб у німецькій мові слово Odessa почали писати з одною s. Я хоч і не одесит, але вважаю, що за мої такі зусилля від Одеси пляшка вина»

– зізнався на прес-конференції глава МЗС України.

У свою чергу, Анналена Бербок відповіла, що «подумає, що з цим можна вдіяти». Однак, у такому разі, згідно з німецьким правописом, назва міста читатиметься і вимовлятиметься як «ОдеЗа».

Нагадаємо, раніше волонтери-редактори англійської Вікіпедії перейменували статтю Odessa на Odesa.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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