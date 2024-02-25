Одеса більше не Odessа: як може звучати назва міста німецькою

Кулеба нагадав, що оскільки напередодні Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про перехід на українську транскрипцію написання міста Києва – Kyjiw замість Kiew, то подібним чином можна вчинити і с назвою Одеса, тобто писати німецькою назву міста з одного s.

Також Кулеба зазначив, що багато років Україна боролася за те, щоб на неї дивилися не через призму росії та російської мови.

«Я відкрию невелику дипломатичну таємницю: я попросив Анналену, щоб у німецькій мові слово Odessa почали писати з одною s. Я хоч і не одесит, але вважаю, що за мої такі зусилля від Одеси пляшка вина»

– зізнався на прес-конференції глава МЗС України.

У свою чергу, Анналена Бербок відповіла, що «подумає, що з цим можна вдіяти». Однак, у такому разі, згідно з німецьким правописом, назва міста читатиметься і вимовлятиметься як «ОдеЗа».

Нагадаємо, раніше волонтери-редактори англійської Вікіпедії перейменували статтю Odessa на Odesa.