Сколько стоит подключение света, если его отключили за долги?

Как «выбивают» долги за коммуналку: 3 коварных способа Как известно, недавним постановлением Кабмина в Украине отменен запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг должникам за коммуналку. Также возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг потребителями и взыскание задолженности в судебном порядке. ПОДРОБНЕЕ

Какое имущество не арестуют за долги: ответ юристов Как известно, чтобы вернуть долги, исполнительная служба может налагать арест на имущество граждан. В то же время есть список вещей, которые точно не будут описаны и реализованы. Что это за вещи, сообщает Телерам-канал «Ти ж юрист». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе население задолжало за коммуналку астрономические суммы Одесситы должны за различные коммунальные платежи более трех миллиардов гривен. Из-за долгов предприятиям, оказывающим услуги, сложно поддерживать работу сетей, платить зарплаты и покупать необходимое оборудование с запчастями. ПОДРОБНЕЕ