Сколько стоит подключение света, если его отключили за долги?

В Украине с февраля начали отключать свет должникам. А если свет отключат, то, чтобы восстановить подачу электроэнергии, придется не только оплатить долг, но и заплатить за отсоединение от электросети и присоединение к ней.
Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Например, в компании Волыньоблэнерго отключение клиента стоит 322,20 грн, а подключение – 373,20 грн.
«Общая сумма, которую надо оплатить, составит 695,40 грн, если работы проводятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, 705,10 грн – за отключение, 1428,60 грн – за подключение (всего 2133,7 грн.), если работы предусмотрены на воздушной линии»,
– сказал эксперт.
При этом стоит отметить, что единого тарифа на отключение-подключение электроэнергии нет – у разных облэнерго он будет разным.
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Фото: Фокус