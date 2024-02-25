Анекдот дня: про Фиму, Сарочку и вставные зубы

Ну, а какое же доброе утро без нашего традиционного одесского анекдота? И сегодня мы узнаем о некоторых, скажем так, пикантных особенностях семейной жизни Фимы и его Сарочки:

Фима, принеси мои зубы! Они там, в стакане…

– Сарочка, зачем они тебе ночью?

– Фима, я хочу быть страстной!

Еще больше анекдотов есть у нас: