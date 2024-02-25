Анекдот дня: про Фиму, Сарочку и вставные зубы

Утро доброе, одесситы, и всех с воскресным днем! Надеемся, ночь вы провели неплохо (а кто-то, возможно, еще и с пользой)? А значит, и день будет удачным и плодотворным, по крайней мере, «Одесская жизнь» всем этого от души желает.
Ну, а какое же доброе утро без нашего традиционного одесского анекдота? И сегодня мы узнаем о некоторых, скажем так, пикантных особенностях семейной жизни Фимы и его Сарочки:
Фима, принеси мои зубы! Они там, в стакане…
– Сарочка, зачем они тебе ночью?
– Фима, я хочу быть страстной!
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